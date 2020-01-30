Чт, 30.01.2020
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Процесс над йыхвискими врачами начался: прокуратура пытается доказать корысть подсудимых

Нина Негласон (слева) и Тийу Сепп не признали себя виновными в коррупционных преступлениях.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На начавшемся в Вируском уездном суде во вторник так называемом процессе врачей государственный обвинитель сказал, что намерен доказать в суде, что обвиняемые, которые имеют положительную репутацию в сфере развития жизни в Йыхви, на самом деле преследовали личную выгоду. Однако адвокаты утверждают, что у прокуратуры нет ни одного реального доказательства, которое подтвердило бы вину бывшего председателя Йыхвиского волостного собрания Нины Негласон, ТОО "Corrigo" и его руководителя Тийу Сепп в коррупционных преступлениях.

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Обвинитель Калмер Каск в своей вступительной речи сказал, что, с точки зрения прокуратуры, в рамках данного уголовного дела цель - найти ответ на вопрос, оправдывает ли цель средства и действовали ли имеющие положительную репутацию лица в рамках данного уголовного дела на самом деле в корыстных целях.

Сомнительное голосование в волостном собрании

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