Выбор директора подлил масла в огонь школьного конфликта

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Учителя Кивиылиской 1-й средней школы, долгое время требовавшие восстановления в должности директора школы Хейди Уусталу, отменили намеченную на 13 января забастовку из-за обещания волостного старейшины найти компромисс. Поскольку сделанные волостным управлением Хейди Уусталу предложения были, по их оценке, бессодержательными и истинного соглашения волостное управление не желало, то школьный конфликт решили разрешить таким образом, чтобы учителя кивиылиской школы, попечительский совет и община могли сказать свое слово при выборе директора школы. Волостное управление тоже несколько раз обещало, что предпочтение отдадут подходящему кандидату из самой школы.