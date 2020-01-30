Чт, 30.01.2020
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Выбор директора подлил масла в огонь школьного конфликта

Учителя, а также попечительский совет и родители учеников Кивиылиской 1-й средней школы разочарованы тем, что компромиссные предложения люганузеского волостного старейшины Виктора Рауама оказались бессодержательными и их пожелания при выборе директора не учли.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Пришедшее в понедельник на этой неделе решение предложить на место директора Кивиылиской 1-й средней школы Тармо Валгепеа вновь раздуло затихнувший было конфликт вокруг школы: община недовольна, учителя готовы уйти, день рождения школы отменяется, а волостному старейшине вновь представили заявление о выражении недоверия.

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Учителя Кивиылиской 1-й средней школы, долгое время требовавшие восстановления в должности директора школы Хейди Уусталу, отменили намеченную на 13 января забастовку из-за обещания волостного старейшины найти компромисс. Поскольку сделанные волостным управлением Хейди Уусталу предложения были, по их оценке, бессодержательными и истинного соглашения волостное управление не желало, то школьный конфликт решили разрешить таким образом, чтобы учителя кивиылиской школы, попечительский совет и община могли сказать свое слово при выборе директора школы. Волостное управление тоже несколько раз обещало, что предпочтение отдадут подходящему кандидату из самой школы.

Ждали нового начала 

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