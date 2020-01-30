ВРЕМЯ: Буйство огня на улице Йоала

Пожарные с мотопомпами прибыли на место сравнительно быстро, однако не смогли сразу получить воду, поскольку водопроводные краны обледенели, что следует поставить в вину небрежным домовладельцам. В то же время огонь с каждой минутой набирал силу, поскольку дул сильный ветер. Стены двух соседних больших жилых домов уже было занялись, причем казалось, что жертвой огня может пасть целый ряд домов. Жильцы в панике начали покидать дома. Слышались плач и крики о помощи. Тут и там из домов выносили скарб, а из магазинов - товары. В конце концов краны смогли открыть, началась отчаянная борьба с огнем, и за час с лишним буйство пламени удалось усмирить. ("Põhja Kodu", 26 января 1940 г.)

Зимние центры в морозы обезлюдели

Морозные дни существенно уменьшили число посетителей зимних центров; кохтла-ныммеские склоны в четверг из-за сильного ветра даже не открылись.

- Народ совсем исчез, две недели полная пустота была, и это существенно сказывается на наших доходах, - признался главнокомандующий Кохтла-Ныммеского зимнего центра Айн Луук. - В среду пришли только два человека, а в четверг из-за сильного ветра мы даже не открылись. Сегодня снова откроемся.

Дети или взрослые смелее противостоят морозу, Луук сказать не смог. "Я ведь не постоянно на месте... Во всяком случае, одним утром в прошлые выходные первые посетители приехали из Нарвы. Спросил, не боятся ли они холода, на что ответили: какой же это мороз, минус двадцать".

На лыжнях отдельные энтузиасты все же встречаются, но до обычной многолюдности и там далеко.

В Паннъярвеском центре оздоровительного спорта лыжников тоже немного.