ВРЕМЯ: Буйство огня на улице Йоала

В среду около восьми часов вечера на углу улиц Йоала и Мадизе в деловом районе загорелся сарай коммерсанта Хермана Пировитса, откуда огонь перекинулся на сарай соседнего дома, принадлежащего Розалие Эйнштейн.
Пожарные с мотопомпами прибыли на место сравнительно быстро, однако не смогли сразу получить воду, поскольку водопроводные краны обледенели, что следует поставить в вину небрежным домовладельцам. В то же время огонь с каждой минутой набирал силу, поскольку дул сильный ветер. Стены двух соседних больших жилых домов уже было занялись, причем казалось, что жертвой огня может пасть целый ряд домов. Жильцы в панике начали покидать дома. Слышались плач и крики о помощи. Тут и там из домов выносили скарб, а из магазинов - товары. В конце концов краны смогли открыть, началась отчаянная борьба с огнем, и за час с лишним буйство пламени удалось усмирить. ("Põhja Kodu", 26 января 1940 г.)
Зимние центры в морозы обезлюдели
Морозные дни существенно уменьшили число посетителей зимних центров; кохтла-ныммеские склоны в четверг из-за сильного ветра даже не открылись.
- Народ совсем исчез, две недели полная пустота была, и это существенно сказывается на наших доходах, - признался главнокомандующий Кохтла-Ныммеского зимнего центра Айн Луук. - В среду пришли только два человека, а в четверг из-за сильного ветра мы даже не открылись. Сегодня снова откроемся.
Дети или взрослые смелее противостоят морозу, Луук сказать не смог. "Я ведь не постоянно на месте... Во всяком случае, одним утром в прошлые выходные первые посетители приехали из Нарвы. Спросил, не боятся ли они холода, на что ответили: какой же это мороз, минус двадцать".
На лыжнях отдельные энтузиасты все же встречаются, но до обычной многолюдности и там далеко.
В Паннъярвеском центре оздоровительного спорта лыжников тоже немного.
- Даже если человеку очень нравится кататься на лыжах, это еще не означает, что он будет делать это любой ценой и в любую погоду: происходящее все же должно доставлять удовольствие, - считает иллукаский волостной старейшина Тармо Колло естественным, что долго стоявший мороз даже самых больших энтузиастов удерживал вдали от лыжных трасс. - Диктует не ветер - лыжни ведь в лесу, где ветра, собственно, и не чувствуется, а сильный мороз. ("Северное побережье", 30 января 2010 г.)