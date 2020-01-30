Реформа: территория, управление, реальная жизнь

Трудно оспаривать необходимость проведения административно-территориальной реформы, поскольку жизнь не стоит на месте и надо отвечать требованиям времени. Внешне реформа 2017 года внесла изменения, заметные даже простым глазом.

Так вот, к примеру, территория Ида-Вирумаа несколько "похудела" - из уезда ушли волости Авинурме, Лохусуу, Азери. Факт очень любопытный. Общим же для всей Эстонии стало упразднение уездной ступени управления.

Нас уверяли, что тем самым будет сокращен бюрократический аппарат, а значит, и расходы на содержание чиновников. Не имея на руках конкретных цифр, трудно говорить, насколько весомой была эта экономия средств, но, по моему глубокому убеждению, ущерб, нанесенный отменой уездного звена управления, еще долго будет аукаться в организации нашей жизни.

Нас когда-то уверяли, что Эстония вот-вот войдет в пятерку самых благополучных стран Европы. Но вот - для сравнения - приведем здесь абсолютно всем доступные цифры. В Люксембурге, население в котором в два раза, а территория почти в 20 раз (!) меньше, чем у Эстонии, ВВП на душу населения составляет 114825 долларов США. В Эстонии этот показатель составляет 19704 - убедительная разница, не так ли?

Могут спросить, а какое это имеет отношение к нашему разговору. Самое прямое - при наличии такой плотности населения и близости населенных пунктов друг к другу в Люксембурге никто даже не заикается об отмене трехступенчатой системы управления (государство - уезд (округ) - местный орган управления).

Еще более убедительный пример Лихтенштейна, где на территории в 160 кв. км проживает около 40 тысяч человек, а ВВП составляет 165028 долларов, но где тоже сохранена трехступенчатая система управления.

Примеров такого рода в Европе предостаточно, но мы же самые продвинутые и решительные. Бац! - и стали уезды просто территориями, а уездными делами теперь занимаются в Таллинне, им же там якобы лучше видно, что и как.

В этой истории самая печальная участь у нашего Ида-Вирумаа. Даже тогда, когда уезд имел условную самостоятельность, то есть был еще административно-территориальным образованием, Ида-Вирумаа был тем, откуда брали много, а возвращали (и возвращают до сих пор) крохи.

Многие, приезжая к нам из других уголков Эстонии, брезгливо морщили нос - фу, как тут у вас пахнет! А мы терпели эти запахи, чтобы в остальной Эстонии было тепло и был свет. Теперь вот нас так "благодарят" за это терпение. Свежий пример - программа дорожного строительства на ближайший период.

Почему нельзя возродить уездное собрание, где были бы представлены все местные самоуправления уезда?

Может быть, и нет смысла восстанавливать прежнюю систему уездного управления, но если уж проводить реформу, то следует радикальным образом менять и содержание. Почему нельзя (хотя бы в порядке эксперимента) предоставить Ида-Вирумаа (в котором есть все, чем представлена остальная Эстония, и есть то, чего нет ни в одном из регионов страны) хоть какой-то уровень административной автономии?

Речь не идет о создании каких-либо новых управленческих структур, об увеличении количества чиновников, а действительно о реформе уже существующего. Почему нельзя возродить уездное собрание, где были бы представлены все местные самоуправления уезда?

А может, несколько реорганизовать структуру и полномочия союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа? Можно предположить, что столичной власти не понравится любое проявление административно-управленческой самостоятельности, но мировая практика (в том числе даже в странах конституционной монархии, какими являются Люксембург и Лихтенштейн) ясно показывает: наиболее благополучны те государства, где структура управления строится не столько на подчинении низших высшим, сколько на равных партнерских отношениях.