ОДИН ВОПРОС: Вы довольны тем, что ваш однопартиец стал директором Кивиылиской 1-й средней школы?

Председатель партии "Эстония 200" Кристина Каллас была среди политиков одной из наиболее жестких критиков властей Люганузеской волости из-за увольнения директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу и она же инициировала сбор подписей под требованием восстановить Уусталу в должности. Теперь комиссия волостного управления выбрала новым директором школы Тармо Валгепеа, который состоит в партии, возглавляемой Каллас.
Кристина КАЛЛАС, председатель партии "Эстония 200", выпускница Кивиылиской 1-й средней школы:
- Тармо (Валгепеа) ведь и сам говорил о том, что некомпетентность на уровне местного самоуправления в вопросе образования является проблемой и роль владельца школы следует изменить так, чтобы компетентность принятия решений находилась в нужном месте. Сейчас это плечо силы излишне наклонено в сторону владельца школы, и, к сожалению, Тармо сам оказался в ситуации, когда процедура его избрания доказывает, что законы Эстонии на сегодня позволяют подмять под себя школьную общину. Мы никак не можем это одобрить.
Что будет дальше, во многом зависит от Тармо и его желания и способности работать вместе с командой, культивировать у нее доверие. Я надеюсь, что он и сам видит эту ситуацию.