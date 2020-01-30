ОДИН ВОПРОС: Вы довольны тем, что ваш однопартиец стал директором Кивиылиской 1-й средней школы?

- Тармо (Валгепеа) ведь и сам говорил о том, что некомпетентность на уровне местного самоуправления в вопросе образования является проблемой и роль владельца школы следует изменить так, чтобы компетентность принятия решений находилась в нужном месте. Сейчас это плечо силы излишне наклонено в сторону владельца школы, и, к сожалению, Тармо сам оказался в ситуации, когда процедура его избрания доказывает, что законы Эстонии на сегодня позволяют подмять под себя школьную общину. Мы никак не можем это одобрить.