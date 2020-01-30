Йыхвиская галерея скоро украсится кружевами

Украшения, панно, аксессуары и предметы интерьера, которые будут представлены на выставке, выполнены в технике кружевоплетения на коклюшках. Наряду с классическим кружевом она представит работы в стиле модерн с использованием современного материала, например, металлических золоченых нитей.

Ольга Кублицкая - дизайнер, профессиональный мастер по кружеву, основатель и руководитель Нарвской школы кружева, педагог Нарвского Дома детского творчества, руководитель Гильдии кружевниц Эстонии. Обладатель множества наград и дипломов на международных конкурсах, премии Министерства культуры страны, была удостоена серебряного ордена за развитие и сохранение традиционного рукоделия.

По словам кружевницы, еще со школьных лет она чувствовала, насколько прекрасен и необычен мир кружева. Закончила профессиональную школу кружева при вологодском кружевном объединении "Снежинка", получив диплом по специальности "кружевница ручного плетения". Кружево и сегодня является делом ее жизни. Высшее педагогическое образование получила в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Училась в знаменитых кружевных школах Франции, Чехии и Кипра, других школах Европы.