Чт, 30.01.2020
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Президент поблагодарит знаками отличия четырех идавирусцев

Лехте Туулинг пропагандирует учебу на свежем воздухе и сама тоже наслаждается ею.

ФОТО: Частный архив

В этом году государственный знак отличия в Ида-Вирумаа получат мастер рукоделия, педагогический работник, развивающей обучение на свежем воздухе, чиновник системы образования и полицейский. "Я до сих пор в шоке, это большое признание", - сказал ведущий следователь криминального бюро Идаской префектуры Игорь Миловидов во вторник через несколько часов после обнародования списка получающих ордена.

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Капитан полиции Игорь Миловидов как раз работал в архиве, когда поступил первый звонок с поздравлением от прокурора по случаю награждения его орденом Орлиного креста V степени.

- Конечно, мой телефон после этого первого поздравления раскалился от звонков, - улыбается Миловидов, обещая разделить признание со своим коллективом.

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