Президент поблагодарит знаками отличия четырех идавирусцев

В этом году государственный знак отличия в Ида-Вирумаа получат мастер рукоделия, педагогический работник, развивающей обучение на свежем воздухе, чиновник системы образования и полицейский. "Я до сих пор в шоке, это большое признание", - сказал ведущий следователь криминального бюро Идаской префектуры Игорь Миловидов во вторник через несколько часов после обнародования списка получающих ордена.