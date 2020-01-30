ПЕРЕДОВИЦА: Знаковый процесс

Уже через несколько дней Негласон вместе с построившим центр здоровья ТОО "Corrigo" и его руководителем Тийу Сепп оказалась под судом. Негласон обвиняют среди прочего в том, что она открыто (в том числе в публикациях в прессе) поддерживала строительство центра здоровья, что, по мнению прокуратуры, было чистой воды коррупцией.

Прокурор Калмер Каск на первом заседании прямо сказал, что его задача - сорвать маски с, казалось бы, активных и усердных людей и доказать, что они на самом деле корыстолюбивые нарушители закона. По крайней мере, в одном случае КаПо и прокуратуре этого сделать не удалось: в рамках этого же уголовного дела хотели посадить на скамью подсудимых многолетнего руководителя йыхвиской социальной службы Сирли Таммисте, которая за 20 лет выстроила в Йыхви впечатляющую социальную систему, но выяснилось, что обвинить ее не в чем.

Строительство торгового центра "Pargi Keskus", открытого в конце года, тоже повлекло уголовное дело, в ходе которого инициатора создания центра Аллана Мянда вынудили пойти на соглашение с прокуратурой, добившись этого во многом с помощью давления на Мянда - содержания его под стражей.