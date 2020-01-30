ПЕРЕДОВИЦА: Знаковый процесс

В прошлую пятницу, когда в Йыхви открыли новый центр здоровья, депутат волостного собрания Нина Негласон сказала следующее: "В Йыхви в последние годы существует странный парадокс: если ты хочешь сделать людям что-то хорошее, на твоем пути возникают очень неприятные препятствия, которые оставят след в твоей душе, вероятно, на всю жизнь".
Уже через несколько дней Негласон вместе с построившим центр здоровья ТОО "Corrigo" и его руководителем Тийу Сепп оказалась под судом. Негласон обвиняют среди прочего в том, что она открыто (в том числе в публикациях в прессе) поддерживала строительство центра здоровья, что, по мнению прокуратуры, было чистой воды коррупцией.
Прокурор Калмер Каск на первом заседании прямо сказал, что его задача - сорвать маски с, казалось бы, активных и усердных людей и доказать, что они на самом деле корыстолюбивые нарушители закона. По крайней мере, в одном случае КаПо и прокуратуре этого сделать не удалось: в рамках этого же уголовного дела хотели посадить на скамью подсудимых многолетнего руководителя йыхвиской социальной службы Сирли Таммисте, которая за 20 лет выстроила в Йыхви впечатляющую социальную систему, но выяснилось, что обвинить ее не в чем.
Строительство торгового центра "Pargi Keskus", открытого в конце года, тоже повлекло уголовное дело, в ходе которого инициатора создания центра Аллана Мянда вынудили пойти на соглашение с прокуратурой, добившись этого во многом с помощью давления на Мянда - содержания его под стражей.
Процесс Негласон - Сепп будет многозначительным, поскольку представленные сторонами доводы, вероятно, оставляют суду довольно широкие дискреционные полномочия. Но эти два случая также дают сигнал, что усердие в развитии жизни в своем родном краю может обернуться бедой. И это дурной знак, особенно в контексте Ида-Вирумаа.