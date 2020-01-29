Тармо Валгепеа отказался от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы

Тармо Валгепеа, избранный комиссией Люганузеского волостного управления новым директором Кивиылиской 1-й средней школы, сегодня во второй половине дня сообщил, что отказывается от этой должности.
Валгепеа сказал, что передал старейшине Люганузеской волости Виктору Рауаму заявление, в котором сообщил, что в сложившейся ситуации он не может принять пост директора, и объяснил причины в более длинном письме.
В нем он среди прочего отмечает, что причиной отказа стала эскалация противостояния его личности со стороны людей, не знающих его или сознательно игнорирующих его содержательную работу в двух школах Ида-Вирумаа. "Однако особенно тревожным и опасным считаю агрессивное поведение, игнорирующее действующие в эстонском государстве законы, в соответствии с которым директора школы выбирают с применением лозунгов и манипуляции, в которой учителя школы позволяют принимать участие и несовершеннолетним ученикам", - написал он.
Валгепеа сказал "Северному побережью", что вчера вечером он обсудил с волостным старейшиной условия своего вступления в должность и должен был дать решающее согласие сегодня. К решению отказаться его склонили два заявления, прочитанные сегодня на домашней странице школы. Одним было обращение попечительского совета, в котором его назначение директором назвали разрушением общинной школы со стороны волостных властей, вторым - сообщение о том, что в связи со сложившейся ситуацией отменяются торжества по случаю дня рождения школы, запланированные на начало февраля.
Предпочтение Тармо Валгепеа на конкурсе на пост директора учителю родного языка и литературы кивиылиской школы Ану Вау вызвало негодование как среди представителей учителей, так и в попечительском совете школы.
Старейшина Люганузеской волости Виктор Рауам сказал, что получил заявление Тармо Валгепеа и теперь, в соответствии с условиями конкурса, предлагается второй кандидат, то есть Ану Вау. Третий участник конкурса, Пилле Алонов, не предлагается, поскольку не получила ни одного голоса. Если Ану Вау не согласится занять должность директора школы, будет проведен новый конкурс.