Тармо Валгепеа отказался от должности директора Кивиылиской 1-й средней школы

Валгепеа сказал, что передал старейшине Люганузеской волости Виктору Рауаму заявление, в котором сообщил, что в сложившейся ситуации он не может принять пост директора, и объяснил причины в более длинном письме.

В нем он среди прочего отмечает, что причиной отказа стала эскалация противостояния его личности со стороны людей, не знающих его или сознательно игнорирующих его содержательную работу в двух школах Ида-Вирумаа. "Однако особенно тревожным и опасным считаю агрессивное поведение, игнорирующее действующие в эстонском государстве законы, в соответствии с которым директора школы выбирают с применением лозунгов и манипуляции, в которой учителя школы позволяют принимать участие и несовершеннолетним ученикам", - написал он.

Валгепеа сказал "Северному побережью", что вчера вечером он обсудил с волостным старейшиной условия своего вступления в должность и должен был дать решающее согласие сегодня. К решению отказаться его склонили два заявления, прочитанные сегодня на домашней странице школы. Одним было обращение попечительского совета, в котором его назначение директором назвали разрушением общинной школы со стороны волостных властей, вторым - сообщение о том, что в связи со сложившейся ситуацией отменяются торжества по случаю дня рождения школы, запланированные на начало февраля.

Предпочтение Тармо Валгепеа на конкурсе на пост директора учителю родного языка и литературы кивиылиской школы Ану Вау вызвало негодование как среди представителей учителей, так и в попечительском совете школы.