Полиция разыскивает ушедшую из дома в Силламяэ 14-летнюю Марию

Вечером и ночью 27 января полицейские, получив сообщение от близких девушки, проверили различные адреса знакомых Марии. Кроме того, стражи порядка пообщались с друзьями и одноклассниками Марии с целью получения информации, куда могла девушка отправится и где ей нравится проводить время.

К сожалению, найти девушку пока не удалось. Известно, что Мария во вторник и среду не приходила в школу, с момента ухода из дома у нее выключен мобильный телефон.

Полиция продолжает собирать информацию и проверять возможные места, где могла бы быть девушка.

Приметы Марии: рост 160 см, худощавое телосложение. Из дома ушла в темном пальто, джинсах и с розовым рюкзаком. Девушка носит очки.