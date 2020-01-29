Ср, 29.01.2020
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Полиция разыскивает ушедшую из дома в Силламяэ 14-летнюю Марию

Мария.

ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летней Марии, которая ушла из дома в Силламяэ вечером 27 января, и до сих пор неизвестно, где девушка может находиться.

Вечером и ночью 27 января полицейские, получив сообщение от близких девушки, проверили различные адреса знакомых Марии. Кроме того, стражи порядка пообщались с друзьями и одноклассниками Марии с целью получения информации, куда могла девушка отправится и где ей нравится проводить время.

К сожалению, найти девушку пока не удалось. Известно, что Мария во вторник и среду не приходила в школу, с момента ухода из дома у нее выключен мобильный телефон.

Полиция продолжает собирать информацию и проверять возможные места, где могла бы быть девушка.

Приметы Марии: рост 160 см, худощавое телосложение. Из дома ушла в темном пальто, джинсах и с розовым рюкзаком. Девушка носит очки.

Полиция просит всех, кто видел девушку или знает, где она может находиться, позвонить по номеру 112.

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