Полиция разыскивает ушедшую из дома в Силламяэ 14-летнюю Марию

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летней Марии, которая ушла из дома в Силламяэ вечером 27 января, и до сих пор неизвестно, где девушка может находиться.
Вечером и ночью 27 января полицейские, получив сообщение от близких девушки, проверили различные адреса знакомых Марии. Кроме того, стражи порядка пообщались с друзьями и одноклассниками Марии с целью получения информации, куда могла девушка отправится и где ей нравится проводить время.
К сожалению, найти девушку пока не удалось. Известно, что Мария во вторник и среду не приходила в школу, с момента ухода из дома у нее выключен мобильный телефон.
Полиция продолжает собирать информацию и проверять возможные места, где могла бы быть девушка.
Приметы Марии: рост 160 см, худощавое телосложение. Из дома ушла в темном пальто, джинсах и с розовым рюкзаком. Девушка носит очки.
Полиция просит всех, кто видел девушку или знает, где она может находиться, позвонить по номеру 112.