Нарвские чиновники доплачивают городской газете еще сверх бюджета

Учреждение властями Нарвы городской газеты с использованием денег налогоплательщиков через одноименный фонд "Narva Linnaleht" вызвало в 2018 году горячие общественные споры. В 2020 году размер бюджетной дотации газете составил 145 тысяч евро.

Противники "Narva Linnaleht" изначально подозревали, что департаменты и отделы Нарвской горуправы дополнительно платят газете за публикацию объявлений, афиш и т.п. Это считается странным, так как газета уже профинансирована из бюджета, а недостающие деньги она призвана зарабатывать сама на продаже рекламных площадей.

На запрос оппозиционной фракции Нарвского горсобрания "Наша Нарва" мэр Алексей Евграфов и подчиненные чиновники ответили, какие суммы дополнительно заплачены газете в течение 2019 года. Так, городская канцелярия заказала пять разных публикаций в сумме на 635 евро, где одно только рождественское поздравление мэра стоило 210 евро. Почти все остальные подразделения управы, словно в приказном порядке, платили за поздравления поменьше по 100,8 евро.

Нарвский городской департамент социальной помощи заказал городской газете в 2019 году две публикации в сумме на 260,8 евро. Нарвский городской департамент экономики и развития - три публикации на 520,8 евро. Департамент архитектуры и городского планирования - только одно рождественское поздравление на 100,8 евро. Департамент городского хозяйства - 14 публикаций в сумме на 2150 евро. Рекордсменом оказался отдел культуры Нарвской горуправы - 17 публикаций за год в сумме на 2744,3 евро.

Всего заплатили таким образом 6411,7 евро в течение года.

Лишь финансовый департамент Нарвской горуправы, видимо, лучше остальных понимающий абсурдность подобных заказов городской газете, не произвел с фондом "Narva Linnaleht" в 2019 году ни одной сделки.

Лидер фракции "Наша Нарва" Катри Райк в августе попыталась на правах депутата бесплатно опубликовать в городской газете свою статью-мнение на актуальную в те дни тему о выдвижении Нарвы на титул культурной столицы Европы. В ответ она получила из редакции ценовое предложение: "Цена статьи - 350 плюс налог с оборота". Статья Райк в городской газете в итоге не вышла, и об этой истории подробно писало "Северное побережье".

Бывший до недавнего времени председателем совета, а теперь член правления "Narva Linnaleht" Андрус Тамм в рамках ответа на запрос фракции "Наша Нарва" напомнил, сославшись на аудит Госконтроля, что 92 процента местных самоуправлений в Эстонии издают свои газеты. На массмедиа тратят в среднем по одному проценту местных бюджетов, а в Нарве этот показатель - 0,15 процента.

Тамм сообщил, что бюджетные траты на городскую газету обходятся каждому жителю Нарвы по 2,5 евро в год, что заметно меньше, чем в прочих городах: в соседнем Нарва-Йыэсуу - 5,67 евро, в Пярну - 3 евро, Тарту - 4,25 евро, Маарду - 9,58 евро, в Таллинне - 13,93 евро.

- Возможно, что членам фракции "Наша Нарва" может не нравиться "Narva Linnaleht", и также возможно, что фракция действует в интересах частных медиа, поскольку когда ссылаются на т.н. мнение нарвитян, то подобные пристрастные исследования проводят сами частные медиа. У фракции "Наша Нарва" нет права выступать от имени всех жителей Нарвы, поскольку очень многие жители получают достоверную и нужную информацию именно из "Narva Linnaleht". Также "Narva Linnaleht" очень много раз благодарили за объективное освещение культурной жизни Нарвы и прочих важных событий, что не всегда можно сказать о частных, а порой даже и о государственных медиа, - высказался Тамм.

Оппозиционная фракция "Наша Нарва" обнародовала в "Фейсбуке" свою петицию "Закроем газету "Narva linnaleht", сохраним бюджет Нарвы!" и начала сбор подписей. "Городские объявления и реклама и ранее печатались в нарвских (частных) СМИ, и стоило это городу в среднем около 30000 евро в год", - напомнили авторы.

Одобрение петиции высказали на данное время приблизительно 950 человек, что действительно не позволяет говорить от имени всех нарвитян.

- В случае с "Narva Linnaleht" вопрос в том, что она представляет одну фракцию горсобрания и выставляет ее лидеров без исключения в позитивном свете. Руководители города влияют на общественное мнение. Важны два аспекта, на что обращает внимание Госконтроль: прейскурант должен находиться в открытом доступе и при газете должен быть совет, состоящий из разных политических сил и специалистов, который оценивал бы объективность газеты. То, что советом газеты руководит председатель горсобрания, уже является показателем необъективности, - прокомментировала лидер оппозиции Катри Райк.