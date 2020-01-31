ФОТО ДНЯ: На перемене подписали Тартуский мирный договор
В Кохтла-Ярвеской государственной гимназии в пятницу утром шел активный торг. Нет, в школе, к счастью, нет никаких интриг, просто там инсценировали переговоры о заключении Тартуского мира. Семеро мужчин во главе с Яаном Поска, роль которого исполнил лично директор Хендрик Агур, обсуждали условия мирного договора.
Если поначалу Адольф Иоффе в исполнении Неэме Кунингаса отвергал все предложения эстонской стороны, то в итоге позиции сторон сблизились, и мирный договор был подписан. Правда, российская сторона сделала это скрепя сердце, что было видно по облику Неэме Кунингаса. Многое из того, о чем тогда договорились, осталось невыполненным, как напомнили в эпилоге сыгранной на перемене сценки.