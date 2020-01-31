Коллектив кивиылиской школы получит желаемое

Ану Вау и люганузеский волостной старейшина Виктор Рауам в пятницу обсудили условия трудового договора. Вау подтвердила, что разногласий между ними не возникло.

Разногласий не было

- Все прошло спокойно и по-деловому. Условия, которые нам предъявили, приемлемы. У меня каких-то особо утопических требований нет. Волостной старейшина подтвердил, что поддержит мою кандидатуру, - сказала Вау, добавив, что заключение договора прояснится к вечеру среды после заседания волостного управления. - Похоже, что сейчас появился свет в конце туннеля, авось и в волостном управлении ни у кого не будет ничего против моей кандидатуры.

Виктор Рауам тоже подтвердил, что в ходе встречи разногласий между ними не возникло. "Моя задача, чтобы школа смогла как можно быстрее начать нормально функционировать с новым руководителем. Я наверняка подниму руку за Ану Вау", - сказал Рауам, отметив также, что не может оценить, какое решение примут другие члены волостного управления.

Виктор Рауам. Матти Кямяря / Põhjarannik ВИКТОР РАУАМ: Я наверняка подниму руку за Ану Вау.

Ану Вау участвовала в организованном Люганузеским волостным управлением конкурсе на должность директора, но не была выбрана. Сформированная волостным управлением конкурсная комиссия предпочла на состоявшемся в понедельник голосовании бывшего директора Мяэтагузеской основной школы и Йыхвиской гимназии Тармо Валгепеа. За него отдали свои голоса шесть связанных с волостной властью членов комиссии. Кандидатуру Ану Вау поддержали только представитель школьного попечительского совета Ристо Линдеберг и представитель учителей Марилийс Рандмер.

Такое решение вызвало в школе волну недовольства, и Рандмер сравнила это с траурным настроением, когда несколько учителей заявили, что уйдут из школы.

Однако в среду Валгепеа сообщил, что решил отказаться от места директора после того, как утром того же дня увидел на домашней странице школы обращение попечительского совета и решение школы отменить в связи со сложившейся ситуацией празднование дня рождения школы. Он написал в отправленном волостному старейшине обращении, что причиной отказа является "эскалация противостояния моей личности со стороны людей, не знающих меня или сознательно игнорирующих мою содержательную работу в двух школах Ида-Вирумаа".

Изменил мнение

Вау позвонили из волостного управления сразу после сообщения об отказе Валгепеа и спросили, согласна ли она стать директором. Сначала она отказалась, но затем изменила мнение.

Вау сказала, что решила все же сказать да, так как ей показалось, что неправильно находиться в зоне комфорта и не брать на себя ответственность, чтобы изменить что-то в обществе в лучшую сторону. "Я чувствую, что в моих силах сделать это. Как я написала и в своей статье, учительская этика такова, что свои убеждения надо отстаивать", - сказала она.