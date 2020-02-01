Сб, 1.02.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Йыхви стал столицей штрафов

В этом помещении в несколько десятков квадратных метров руководимая Аларом Кару дорожная процессуальная служба инфобюро Идаской префектуры начала работу на нынешней неделе, и именно отсюда нарушители ПДД со всей Эстонии будут получать письменные извещения о назначенном им предупредительном штрафе.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

С этой недели в Йыхви работает подразделение, занимающееся выдачей штрафных извещений за нарушения, зафиксированные дорожными камерами по всей Эстонии.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Если раньше полицейские дежурные находились в четырех городах - в Пярну, Йыхви, Тарту и Таллинне, - то для выравнивания рабочей нагрузки и ускорения обмена информацией полиция будет в дальнейшем отправлять патрули на вызовы из двух центров, расположенных в Таллинне и Тарту. Поскольку такое сосредоточение противоречило прежнему обещанию правительства перевести в уезды как можно больше государственных рабочих мест, то данное структурное изменение компенсировали тем, что из Таллинна в Йыхви перевели действовавшую 11 лет при Пыхьяской префектуре дорожную процессуальную службу, и с нынешней недели это подразделение приступило к работе. Все его 11 работников - местные люди, трое из них являются полицейскими, а остальные - служащими.

Отбирают фото и определяют нарушителей

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ