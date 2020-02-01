Йыхви стал столицей штрафов

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Если раньше полицейские дежурные находились в четырех городах - в Пярну, Йыхви, Тарту и Таллинне, - то для выравнивания рабочей нагрузки и ускорения обмена информацией полиция будет в дальнейшем отправлять патрули на вызовы из двух центров, расположенных в Таллинне и Тарту. Поскольку такое сосредоточение противоречило прежнему обещанию правительства перевести в уезды как можно больше государственных рабочих мест, то данное структурное изменение компенсировали тем, что из Таллинна в Йыхви перевели действовавшую 11 лет при Пыхьяской префектуре дорожную процессуальную службу, и с нынешней недели это подразделение приступило к работе. Все его 11 работников - местные люди, трое из них являются полицейскими, а остальные - служащими.