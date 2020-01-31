Сб, 1.02.2020
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Игровая площадка в центре Йыхви останется на прежнем месте

Споры между волостью и землевладельцем по земельному вопросу расположенной в центре Йыхви популярной игровой площадки длятся уже около года.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиское волостное собрание в четверг дало волостному управлению согласие на покупку за 45000 евро участка земли в центре Йыхви, на котором уже более десяти лет находится популярная детская игровая площадка. Это значит, что площадка останется на прежнем месте.

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После того как на двух предыдущих заседаниях волостное собрание так и не приняло решения об этой недвижимости, на повестку дня встал вопрос о переносе игровой площадки, поскольку 12 августа прошлого года закончилось десятилетнее право волостного управления на бесплатное использование этой земли. С того момента владелец участка имел, в соответствии с договором, право требовать от волости по 30 евро в день, то есть почти по тысяче евро в месяц, за проволочку с освобождением недвижимости.

Игровая площадка занимает около 30 процентов, то есть 1710 квадратных метров, недвижимости площадью около 5800 квадратных метров, расположенной между бывшим зданием уездного управления и церковью на углу улиц Вески и Раквере. Владелец недвижимости Роман Вилло еще весной прошлого года сообщил волостному управлению, что после 12 августа волости придется платить аренду за использование этой земли или же выкупить всю недвижимость.

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