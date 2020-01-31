Игровая площадка в центре Йыхви останется на прежнем месте

ДОСТУПНО ДЛЯ

После того как на двух предыдущих заседаниях волостное собрание так и не приняло решения об этой недвижимости, на повестку дня встал вопрос о переносе игровой площадки, поскольку 12 августа прошлого года закончилось десятилетнее право волостного управления на бесплатное использование этой земли. С того момента владелец участка имел, в соответствии с договором, право требовать от волости по 30 евро в день, то есть почти по тысяче евро в месяц, за проволочку с освобождением недвижимости.