Игровая площадка в центре Йыхви останется на прежнем месте

Йыхвиское волостное собрание в четверг дало волостному управлению согласие на покупку за 45000 евро участка земли в центре Йыхви, на котором уже более десяти лет находится популярная детская игровая площадка. Это значит, что площадка останется на прежнем месте.
После того как на двух предыдущих заседаниях волостное собрание так и не приняло решения об этой недвижимости, на повестку дня встал вопрос о переносе игровой площадки, поскольку 12 августа прошлого года закончилось десятилетнее право волостного управления на бесплатное использование этой земли. С того момента владелец участка имел, в соответствии с договором, право требовать от волости по 30 евро в день, то есть почти по тысяче евро в месяц, за проволочку с освобождением недвижимости.