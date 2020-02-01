ПЕРЕДОВИЦА: В воздухе чувствуется дыхание выборов

В Йыхви подготовка к выборам нынешней коалиции Центристской партии и бизнесмена Осипенко началась еще год назад, когда тогдашний волостной старейшина Мартин Репинский без всякой серьезной причины начал выживать со своих мест опытных и ценных местных руководителей и чиновников волостных учреждений. Этот шаг вызвал негативную реакцию по всей стране и с этого началось падение Репинского в глазах местных людей. Как видно, после этого существующие и создаваемые должности начали замещать своими людьми, чтобы к выборам административный ресурс находился под контролем.

Однако долгое время занимавшая ведущие позиции в самоуправлениях Ида-Вирумаа Центристская партия сдала позиции в уезде. Из-за коррупционного скандала партию покинули практически все люди, которые годами находились там у власти. Уход был дисциплинированным и, вероятно, организованным сидящим сейчас в тюрьме Алексеем Вороновым, которого считают правителем Нарвы. Казалось бы, в крупнейшем городе уезда власть сейчас должна валяться под ногами, поскольку главный дирижер находится за решеткой. Но нет, в верхах приграничного города знают, что право принимать решения по-прежнему у "хозяина", и хотя Центристская партия сейчас пытается помириться с бывшими однопартийцами и уговорить их вернуться, это не так просто. А остальным силам и подавно.

В Нарва-Йыэсуу Центристскую партию тоже оттеснили от штурвала власти, и она наверняка не намерена с этим мириться.

Школьный конфликт в Люганузе, одним из участников которого также является Центристская партия, которая правит там вместе с "Isamaa", наверняка будет важной темой следующих местных выборов, мощным козырем для оппонентов этих партий. Образ того, как нынешняя волостная власть атаковала школу и местную общину, не считаясь с их мнением, вряд ли принесет дополнительные голоса какой-либо из этих партий.