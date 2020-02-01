ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Тармо Валгепеа

Такие полярно противоположные точки зрения выражались еще несколько лет назад, когда он руководил в Ида-Вирумаа Мяэтагузеской основной школой и в качестве первого директора запускал создававшуюся в Йыхви госгимназию.

Почему он решил теперь баллотироваться в директора Кивиылиской 1-й средней школы, немного неясно. Как человек с аналитическим мышлением, он должен был прекрасно понимать, какая напряженность возникла между школой и местной властью и кого коллектив школы желает видеть на посту директора. В этом смысле для него и не должно было стать неожиданностью, какая реакция последует на решение комиссии предпочесть на конкурсе его кандидатуру.

В столь напряженной ситуации и со стороны волостного управления не особо мудрым шагом было выдвижение кандидатуры Валгепеа, который несилен в искусстве примирения. Это подействовало скорее, как подливание масла в огонь.