Сб, 1.02.2020
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Бюджет Ида-Вируской центральной больницы значительно пополнится

Тармо Баклер.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Бюджет Ида-Вируской центральной больницы вырастет по сравнению с прошлогодним примерно на 17 процентов благодаря инвестициям и повышению цен на услуги.

Собравшийся во вторник совет Ида-Вируской центральной больницы обсудил итоги предыдущего года, а также программу деятельности и первоначальное бюджетное ходатайство нынешнего года. 

Предполагаемые доходы больницы в 2020 году составят около 56 миллионов евро, сюда входит также пособие из структурного фонда Евросоюза в размере 8,7 миллиона евро на осуществление проектов центров здоровья и комплекса активного лечения.

- Речь идет о первоначальном бюджете, так как в марте мы получим от больничной кассы уточненное договорное предложение, учитывающее также начинающие действовать с апреля и связанные с зарплатами работников здравоохранения изменения, - пояснил председатель правления больницы Тармо Баклер.

Наряду с обусловленными обычной работой расходами в нынешнем бюджете учтены значительные затраты, связанные со строительством больничных зданий - как с приемкой в использование центра здоровья в Ярвеской части города, так и со строительными работами в ахтмеском корпусе. 

Председатель совета больницы Валерий Корб подтвердил, что в начавшемся году ежедневная работа больницы и строительство больничных зданий продолжатся в соответствии с прежними планами и утвержденной в прошлом году программой развития.

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