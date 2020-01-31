Бюджет Ида-Вируской центральной больницы значительно пополнится

Собравшийся во вторник совет Ида-Вируской центральной больницы обсудил итоги предыдущего года, а также программу деятельности и первоначальное бюджетное ходатайство нынешнего года.

Предполагаемые доходы больницы в 2020 году составят около 56 миллионов евро, сюда входит также пособие из структурного фонда Евросоюза в размере 8,7 миллиона евро на осуществление проектов центров здоровья и комплекса активного лечения.

- Речь идет о первоначальном бюджете, так как в марте мы получим от больничной кассы уточненное договорное предложение, учитывающее также начинающие действовать с апреля и связанные с зарплатами работников здравоохранения изменения, - пояснил председатель правления больницы Тармо Баклер.

Наряду с обусловленными обычной работой расходами в нынешнем бюджете учтены значительные затраты, связанные со строительством больничных зданий - как с приемкой в использование центра здоровья в Ярвеской части города, так и со строительными работами в ахтмеском корпусе.