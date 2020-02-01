В Кохтла-Ярве нет профессионального театра, но существующий около 15 лет самодеятельный школьный театр при Ярвеской русской гимназии регулярно приглашал горожан на свои постановки и, несомненно, обрел немало поклонников - залы были полны. Юные актеры не только радовали горожан своим творчеством, но и многократно доказывали свой энтузиазм и профессионализм - занимали самые высокие места на различных фестивалях, в том числе и международных. В прошлом году ЯРГ закрылась, но, к счастью, театр не исчез. Режиссер Татьяна Кундозерова вместе со своей выпускницей Ангелиной Саволайнен создали НКО "Театр ЯРГ", который продолжил традиции творческого коллектива и 14 февраля представит премьеру нового спектакля. Об этом и о том, как живут сегодня ярвеские театралы-энтузиасты, мы поговорили с неугомонным лидером команды.