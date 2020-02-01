В малой части Кохтла-Ярве - Кукрузе - когда-то, в частности в 1987 году, проживало 1200 человек, в регистре населения на 1 октября 2019 года числится 505 человек. Что осталось от некогда жившего полной жизнью поселка сегодня и как люди справляются с высокой ценой отопления?

ДОСТУПНО ДЛЯ

Клуб в Кукрузе давно закрыт. В 2007 году в здание переехал Музей сланца, что на некоторое время оживило поселок, сюда приезжали туристы, проводились экскурсии для школьников. Но в 2017 году музей вновь переехал в Ярвескую часть Кохтла-Ярве, и с тех пор здание пустует.