Нарвские власти обещали отремонтировать, а на деле ликвидировали детский сад

В ходе реновации детсадовского здания 1965 года постройки собирались утеплить стены, крышу и цоколь, реконструировать вентиляционную, электрическую и отопительную системы, смонтировать установки восстанавливаемой энергии и солнцезащиту окон. В результате улучшился бы внутренний климат, уменьшились бы энергозатраты и расходы на содержание, уменьшились бы теплопотери и объем эмиссии углекислого газа.

Первоначально планировавшаяся стоимость реновации "Колобка" была 1289190 евро. Из этой суммы только малая часть расходов соответствовала условиям господдержки из Центра инвестиций в окружающую среду через меру развития энергоэффективности и использования возобновляемой энергии в зданиях публичного сектора. По этой причине государственное софинансирование могло составить лишь 422025 евро максимум, а все остальное - из городского бюджета.

Как сообщили в отделе культуры Нарвской горуправы, в конце 2018 года от этого дорогого для горбюджета проекта отказались. Но только 25 ноября 2019 года чиновники встретились с членами попечительского совета "Колобка", чтобы обсудить ликвидацию учреждения.

- Поскольку это попечительский совет, то, конечно же, им не понравилось это решение. Они хотели бы видеть свой детский сад отремонтированным, - рассказала о той встрече завотделом культуры и член Нарвской горуправы Виктория Лутус, выступая перед депутатами горсобрания за несколько минут до окончательного голосования.

Лутус спросили: что чиновники делали целый год с конца 2018 по ноябрь 2019? Она ответила, что рассматривались другие возможности отремонтировать детсад, найти другие источники финансирования, в том числе из горбюджета, но потом возникла идея построить в Нарве новый детский сад.

Виктория Лутус подтвердила, что если Нарва реализует имеющийся план построить новый детсад, то закрытия одного лишь "Колобка" будет недостаточно.

- Исходя из демографической ситуации и ситуации вообще с количеством детей, в том числе приезжих из других местных самоуправлений, картина такова, и это очевидно, что если будет построен новый детский сад, то возникнет необходимость в закрытии имеющихся, - сказала она.

Количество новорожденных нарвитян (фактические данные плюс прогноз): 2015 - 484

2016 - 502

2017 - 411

2018 - 387

2019 - 364

2020 - 343

2021 - 323

2022 - 304

2023 - 286 Источник: Нарвская горуправа

Какой конкретно детсад окажется закрытым следующим - Лутус не сказала, ответив только, что на эту тему идут обсуждения с мэром и Нарвским департаментом горхозяйства.

- Обсуждаем необходимость заказа экспертизы зданий, и эта экспертиза будет являться очень важной основой для принятия дальнейших решений, - сообщила Лутус.

Депутат из оппозиционной фракции "Наша Нарва" Юрий Рауд рассказал, что упоминание чиновницей экспертизы напомнило ему относительно недавнюю историю, когда из-за якобы ужасного состояния здания Нарвской школы №6 ее перевели в другое здание и объединили с другой школой, но потом в том же самом школьном здании благополучно разместили Нарвский дом народов, который работает там и поныне.

- Я очень надеюсь, что не только состояние зданий, а еще какие-то другие аргументы станут основаниями при принятии решений о судьбе садиков, - высказался Рауд.

После ликвидации "Колобка" с 30 июня 2020 года в Нарве останутся 17 дошкольных детских учреждений. По заверению чиновников, "в настоящее время очереди в детские сады отсутствуют, и город Нарва исполняет свою обязанность по обеспечению зарегистрированных в городе детей возможностью посещать детское учреждение района обслуживания".

В действительности через дорогу от "Колобка" находится детсад "Солнышко", славящийся своими передовыми подходами, в который малыша, как правило, не отдать без очереди.

- Хватает ли для данного района города свободных мест в детских садах? Это непонятно, - высказал оппозиционер Юрий Рауд свой вопрос, оставшийся у него после прочтения проекта решения. - Мы хотим, чтобы родители по утрам не занимались развозом детей по дальним садикам...

Председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович, резюмируя обсуждение, назвала это "спекуляцией по теме детского сада и детей". Она напомнила, что в списках воспитанников "Колобка" в настоящее время нет ни одного ребенка, а в штатном расписании - ни одного работника.

Что касается свободных мест, то, как подчеркнула Янович, статистика показывает, что "в действующих детских садах есть значительный резерв свободных мест".

- Да, решение непопулярное, но своевременное, - подытожила она.

За ликвидацию "Колобка" проголосовали 16 депутатов, против - семь.