Вт, 4.02.2020
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Новое здание силламяэской школы выбрали среди 21 эскиза

Мэр Силламяэ Тынис Калберг, директор Ваналиннаской школы Ирина Лю и часть победившей команды архитекторов на фоне эскиза "Üki kaki kommi".

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Одна из трех силламяэских основных школ - Ваналиннаская - получит вместо амортизированного здания, которому более полувека, новое и современное. В конкурсе победил эскиз, созданный в сотрудничестве эстонскими и латвийскими архитекторами, характеризующийся светлой и спокойной архитектурой.

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Победителем конкурса на новое здание силламяэской Ваналиннаской школы объявили в понедельник эскиз-идею "Üki kaki kommi", родившийся в архитектурных бюро ТОО "Symptom Arhitekt" и "Lauder Architects SIA", а также получивший премию в размере 8000 евро. Общий премиальный фонд конкурса составил 20000 евро.

Жюри решило присудить премию за первое место в размере 8000 евро эскизу "Üki kaki kommi" (ТОО "Symptom Arhitekt " и "Lauder Architects SIA"; авторы: Тыну Лаанемяэ, Зане Калнина, Валдис Линде, Рита Лаудере, Арта Лаце, Сигне Перконе, Вистурс Дилле и Карлис Лаудерс).

ФОТО: Эскиз

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