Новое здание силламяэской школы выбрали среди 21 эскиза

Одна из трех силламяэских основных школ - Ваналиннаская - получит вместо амортизированного здания, которому более полувека, новое и современное. В конкурсе победил эскиз, созданный в сотрудничестве эстонскими и латвийскими архитекторами, характеризующийся светлой и спокойной архитектурой.