Новое здание силламяэской школы выбрали среди 21 эскиза

Одна из трех силламяэских основных школ - Ваналиннаская - получит вместо амортизированного здания, которому более полувека, новое и современное. В конкурсе победил эскиз, созданный в сотрудничестве эстонскими и латвийскими архитекторами, характеризующийся светлой и спокойной архитектурой.
Победителем конкурса на новое здание силламяэской Ваналиннаской школы объявили в понедельник эскиз-идею "Üki kaki kommi", родившийся в архитектурных бюро ТОО "Symptom Arhitekt" и "Lauder Architects SIA", а также получивший премию в размере 8000 евро. Общий премиальный фонд конкурса составил 20000 евро.