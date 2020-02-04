Вт, 4.02.2020
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Йыхви не разрешает перевозчику мусора повышать цены

Организующее вывоз отходов в Йыхви АО "Ragn-Sells" хочет поднять цену услуги на 52 процента, однако волостное управление с этим не согласно и считает, что при заключении договора предприниматель должен предусмотреть возможность роста расходов.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Занимающееся вывозом отходов в Йыхви АО "Ragn-Sells" хочет повысить цену вывоза отходов в волости на 52 процента, однако волость не желает этого разрешать.

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С осени прошлого года "Ragn-Sells" вело переписку с волостным управлением на тему повышения цены вывоза отходов и хотело поднять цену уже с 1 января этого года. На встрече сторон в конце прошлого года "Ragn-Sells" объяснило, что их ходатайство связано с тем, что станция по сжиганию отходов в Иру с 1 января повысит цену на 82 процента и с начала года у них отсутствует договор с управляющим Уйкалаской свалкой ТОО "Ekovir".

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