Алутагузеский марафон нацелился на новую возможность в середине марта

Запланированный на нынешние пятницу-субботу Алутагузеский лыжный марафон отменяется из-за отсутствия снега. Если снеговая обстановка позволит, то крупнейшее в Ида-Вирумаа зимнее мероприятие народного спорта проведут в середине марта.
Организующий Алутагузеский лыжный марафон последние десять лет Роберт Пеэтс констатирует, что, к сожалению, нет такой зимней погоды, которая позволила бы провести 44-километровый лыжный марафон. Не было также морозных дней, когда удалось бы произвести искусственный снег, чтобы сделать хотя бы 10-километровый лыжный круг.