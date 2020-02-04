Алутагузеский марафон нацелился на новую возможность в середине марта

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Организующий Алутагузеский лыжный марафон последние десять лет Роберт Пеэтс констатирует, что, к сожалению, нет такой зимней погоды, которая позволила бы провести 44-километровый лыжный марафон. Не было также морозных дней, когда удалось бы произвести искусственный снег, чтобы сделать хотя бы 10-километровый лыжный круг.