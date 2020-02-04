Вт, 4.02.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Алутагузеский марафон нацелился на новую возможность в середине марта

Если в феврале прошлого года в Паннъярве снега для проведения марафона было достаточно, то нынче его нет вообще.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Запланированный на нынешние пятницу-субботу Алутагузеский лыжный марафон отменяется из-за отсутствия снега. Если снеговая обстановка позволит, то крупнейшее в Ида-Вирумаа зимнее мероприятие народного спорта проведут в середине марта.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Организующий Алутагузеский лыжный марафон последние десять лет Роберт Пеэтс констатирует, что, к сожалению, нет такой зимней погоды, которая позволила бы провести 44-километровый лыжный марафон. Не было также морозных дней, когда удалось бы произвести искусственный снег, чтобы сделать хотя бы 10-километровый лыжный круг.

Такой бесснежной зимы не помнит

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