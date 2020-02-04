ПЕРЕДОВИЦА: Вывоз мусора: должен ли оператор предвидеть рост цены?

Пикантности ситуации добавляло то, что связь обоих предприятий - и "Ekovir", и Уйкалаской свалки - с предпринимателем Николаем Осипенко, чей избирательный союз также был тогда у власти в Йыхви, секретом не являлась. Цену попробовали повысить и в других самоуправлениях - но в значительно меньшей степени, чем в уездном центре.

Тогдашняя ситуация выглядела не лучшим образом и тогдашнему волостному управлению самому было сложно сказать что-то убедительное в ответ на протесты жителей. Разве только, что, несмотря на большой процент повышения цены, конкретные суммы все-таки сравнительно маленькие.

Пожалуй, то же самое можно сказать и сейчас, хотя теперь в Йыхви уже другой перевозчик мусора, ходатайствующий о повышении цены более чем наполовину. Объяснения даются довольно запутанные. С одной стороны, говорят, что причиной является повышение цены на Ируской станции по сжиганию отходов, с другой, признаются, что йыхвиские отходы по-прежнему вывозятся на Уйкаласкую свалку.