ПЕРЕДОВИЦА: Вывоз мусора: должен ли оператор предвидеть рост цены?

Два года назад в Йыхви произошел жаркий спор о повышении цен на вывоз мусора, когда волостное управление одобрило увеличение тарифов на 76 процентов. Являвшийся мусорным оператором "Ekovir" объяснял это тем обстоятельством, что Уйкалаская свалка сильно повысила для него цены.
Пикантности ситуации добавляло то, что связь обоих предприятий - и "Ekovir", и Уйкалаской свалки - с предпринимателем Николаем Осипенко, чей избирательный союз также был тогда у власти в Йыхви, секретом не являлась. Цену попробовали повысить и в других самоуправлениях - но в значительно меньшей степени, чем в уездном центре.
Тогдашняя ситуация выглядела не лучшим образом и тогдашнему волостному управлению самому было сложно сказать что-то убедительное в ответ на протесты жителей. Разве только, что, несмотря на большой процент повышения цены, конкретные суммы все-таки сравнительно маленькие.
Пожалуй, то же самое можно сказать и сейчас, хотя теперь в Йыхви уже другой перевозчик мусора, ходатайствующий о повышении цены более чем наполовину. Объяснения даются довольно запутанные. С одной стороны, говорят, что причиной является повышение цены на Ируской станции по сжиганию отходов, с другой, признаются, что йыхвиские отходы по-прежнему вывозятся на Уйкаласкую свалку.
Однако в данном случае и неважно, велик или мал рост в денежном выражении. Местное самоуправление должно организовывать вывоз отходов на своей территории, и, исходя из этого, владелец отходов, как правило, не может сам себе на подходящих условиях выбирать вывозящего мусор. Волость проводит гостендер и выбирает из поступивших предложений самое выгодное. Если же в период тендера цена начинает расти, то возникает вопрос, справедливо ли это было в отношении других участников тендера, которые на конкурсе предлагали более высокую цену, предвидя возможное повышение расходов.