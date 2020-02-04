На политическом фронте в ожидании перемен?

Как журналисты, так и политики в своих высказываниях норовят спутать аптечную реформу и пенсионную реформу - настолько бурной оказалась политическая жизнь после рождественских праздников. Все показатели посещаемости сайтов журналистских изданий резко пошли вверх, а серверы банков зависают по несколько раз в день, когда люди во время обеденной паузы или вечером после работы дружно отправляются посмотреть на состояние своей второй ступени.

С учетом всего этого показатели поддержки партий начиная с лета, по данным разных регулярных исследований, остаются на удивление стабильными: Партия реформ - самая популярная, Центристская партия с заметным отставанием вторая, потом крепкий середняк EKRE, а за ним друг за другом в хвосте - Социал-демократическая партия, "Isamaa" и "Эстония 200". Поддержка коалиции и оппозиции примерно одинаковая, Юри Ратас - более популярный выбор на должность премьер-министра, чем Кая Каллас.

Но возможно, что теперь мы наблюдаем первые признаки сдвига в предпочтениях избирателей. Проведенное "Turu-uuringute AS" по заказу ERR в январе исследование впервые после предвыборного момента в феврале 2019 года поставило Партию реформ и Центристскую партию, по сути, на одну планку: рейтинг Партии реформ - 25 процентов, поддержка Центристской партии - 24 процента граждан Эстонии, имеющих избирательные предпочтения.

На самом деле показатели популярности ведущей партии правительства и ведущей партии оппозиции постепенно сближались начиная с сентября. Просто теперь показатель Партии реформ опустился резче обычного. Возможно, что это не более чем разовая аномалия, но существует достаточно причин считать иначе.

Так же, как избирателям не нравилось то, что соцдемы под руководством Евгения Осиновского обращались с ними, как с потенциальными пьяницами, от которых нужно спрятать алкоголь и через повышение цен сделать его недоступным, им, очевидно, не нравится и то, что Партия реформ под предводительством Юргена Лиги считает их жадными и беспомощными.

Деятельность Партии реформ в оппозиции, продолжающаяся уже более трех лет, по-прежнему бесцельна. Появление Каи Каллас на посту председателя партии дало в результате обновление имиджа и крепкий результат на выборах, однако после этого избиратели, скорее, были свидетелями неудач. Вдобавок к критике шагов правительства и противостоянию им успешная оппозиционная партия должна иметь одну, а лучше несколько самостоятельных и вовлекающих общество идей или инициатив. При полуавтоматическом противопоставлении правительственным партиям повестку дня продолжает диктовать правительство.

И хотя оно то и дело по одному и тому же сценарию оказывается в центре скандала, правительство под руководством Центристской партии и Юри Ратаса действительно удерживает инициативу по формированию общественной повестки. Рейтинг Центристской партии сейчас чуть выше, чем год назад во время выборов, что с учетом репутационных издержек, сопутствовавших включению EKRE в руководящие круги, прямо-таки невероятное достижение.

Поддержка самой EKRE после выборов удерживается на уровне 17-18 процентов. Я подозреваю, что большую роль в этом вдобавок к тому, что сами руководители партии продолжают действовать в режиме предвыборной кампании, сыграл непрекращающийся поток критики со стороны элиты общества. То же самое мы видели на протяжении двух десятилетий в случае с Центристской партией. Отчасти этот непрерывный штурмовой огонь поддерживает сплоченность Центристской партии и правительства.

Возьмем пример последних споров вокруг второй пенсионной ступени. Даже те, кто не очень внимательно следил за происходившим в медиа и парламенте, наверняка услышали из уст оппозиции и экспертов, что среднестатистический человек неспособен самостоятельно делать накопления и принимать разумные экономические решения и из-за глупости и недальновидности при первой же возможности пустит пенсионные средства на ветер. Это в ситуации, когда даже среди избирателей оппозиционных партий поддержка пенсионной реформы, по данным исследований, была значительной, а жизнь в Эстонии изо дня в день доказывает, что среднестатистический эстоноземелец рационален и хорошо справляется в экономическом плане.

Так же, как избирателям не нравилось то, что соцдемы под руководством Евгения Осиновского обращались с ними, как с потенциальными пьяницами, от которых нужно спрятать алкоголь и через повышение цен сделать его недоступным, им, очевидно, не нравится и то, что Партия реформ под предводительством Юргена Лиги считает их жадными и беспомощными.