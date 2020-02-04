Запрудное озеро Вока получит несколько денежных вливаний

На голосовании за проекты партисипативного бюджета Тойлаской волости больше всего голосов набрал проект обустройства места для купания в Вока, который выиграл 10000 евро. Параллельно планируют изучить состояние запрудного озера и плотины; на это в бюджете волости на текущий год отводится 20000 евро.
НКО "Viru Spordiklubi" и работающая при нем вокаская секция моржей распили победное шампанское еще 19 января, когда выяснилось, что проект набрал в "Facebook" 1456 голосов, так как были уверены, что возможное аннулирование голосов, отданных на бумаге, не помешает победе.