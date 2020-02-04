Запрудное озеро Вока получит несколько денежных вливаний

Марко Сандре вместе с общиной Вока радуется, что проект обустройства места для плавания на запрудном озере выиграл 10000 евро из партисипативного бюджета волости. "Сейчас местом для купания зимой пользуются больше, чем летом, но хотелось бы, чтобы его посещали круглый год".

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik