Вт, 4.02.2020
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Запрудное озеро Вока получит несколько денежных вливаний

Марко Сандре вместе с общиной Вока радуется, что проект обустройства места для плавания на запрудном озере выиграл 10000 евро из партисипативного бюджета волости. "Сейчас местом для купания зимой пользуются больше, чем летом, но хотелось бы, чтобы его посещали круглый год".

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На голосовании за проекты партисипативного бюджета Тойлаской волости больше всего голосов набрал проект обустройства места для купания в Вока, который выиграл 10000 евро. Параллельно планируют изучить состояние запрудного озера и плотины; на это в бюджете волости на текущий год отводится 20000 евро.

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НКО "Viru Spordiklubi" и работающая при нем вокаская секция моржей распили победное шампанское еще 19 января, когда выяснилось, что проект набрал в "Facebook" 1456 голосов, так как были уверены, что возможное аннулирование голосов, отданных на бумаге, не помешает победе.

Сплотил общины

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