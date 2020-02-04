Автобусные линии в кивиылиском регионе обслуживает АО "Go Bus"

На уездных линиях Ида-Вирумаа договоры со всеми перевозчиками заканчивались январем месяцем. Поскольку организованный в предыдущем году новый тендер провалился, Департамент шоссейных дорог заключил с перевозчиками новые договоры на два года. В районе Йыхви и Нарвы перевозчиком остается АО "Sebe", а кивиылиский регион уже с субботы обслуживает АО "Go Bus" (ранее - ТОО "Lüganuse HVM").

- Первые впечатления неплохие, все пошло хорошо, - сказал председатель правления "Go Bus" Андрей Мяндла. - Ездим все на тех же "облачных автобусах", что и прежняя фирма, это предписывалось тендером Департамента шоссейных дорог. Большинство водителей тоже из прежней фирмы, и те, кого набрали дополнительно, - местные. Все они знают регион.

"Go Bus" обслуживает уездные линии во многих уездах, а в Ида-Вирумаа эта фирма пришла впервые.

- Мы и прежде участвовали в тендерах, но не выигрывали, - отметил Мяндла. - Хотя нынешний тендер и краткосрочный, но он дает нам возможность изучить уезд и ознакомиться с ситуацией.

Заключенный между Департаментом шоссейных дорог и "Go Bus" договор об обслуживании линий общественного транспорта действует до конца января 2022 года