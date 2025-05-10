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Респектабельный природный спа-отель будет готов на берегу Чудского озера через год

Сегодня комплекс достиг своей полной высоты. Из самого высокого главного восьмиэтажного здания открывается уникальный вид на Чудское озеро. Здания будут построены в виде небольших модулей, разбросанных по всей территории и соединенных между собой галереей.
Сегодня комплекс достиг своей полной высоты. Из самого высокого главного восьмиэтажного здания открывается уникальный вид на Чудское озеро. Здания будут построены в виде небольших модулей, разбросанных по всей территории и соединенных между собой галереей. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Строительство природного спа-отеля "Uusküla" достигло завершающей стадии, и застройщики надеются завершить его следующим летом. Когда-то под соснами здесь отдыхали советские генералы и офицеры, теперь же природный спа-отель будет принимать людей, испытывающих стресс от большого города.

Инициатором создания природного спа-отеля в Уускюла на северном побережье Чудского озера выступил Андрес Линнас, один из владельцев топливной компании "Olerex". "Мысль о строительстве здесь очень качественного, можно даже сказать, роскошного центра крутилась у меня в голове уже много лет. Поскольку я сам отсюда, то застал славные деньки, когда на этом месте располагалась база отдыха силламяэского завода. Она принадлежала Министерству обороны Советского Союза, здесь отдыхали генералы и старшие офицеры. На базе отдыха были рестораны, большой кинозал - жизнь кипела", - вспоминает он.

Когда курорт пришел в упадок и начал разваливаться после окончания советской эпохи, это зрелище не давало предпринимателю покоя. "Он был у меня как синяк под глазом. Я думал, что мне нужно что-то сделать, он не мог так оставаться".

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