Респектабельный природный спа-отель будет готов на берегу Чудского озера через год

Инициатором создания природного спа-отеля в Уускюла на северном побережье Чудского озера выступил Андрес Линнас, один из владельцев топливной компании "Olerex". "Мысль о строительстве здесь очень качественного, можно даже сказать, роскошного центра крутилась у меня в голове уже много лет. Поскольку я сам отсюда, то застал славные деньки, когда на этом месте располагалась база отдыха силламяэского завода. Она принадлежала Министерству обороны Советского Союза, здесь отдыхали генералы и старшие офицеры. На базе отдыха были рестораны, большой кинозал - жизнь кипела", - вспоминает он.