В минувшую пятницу Силламяэская гимназия отмечала восьмой день рождения, и в честь этого события состоялся бал в Силламяэском центре культуры. Полный зал участников и болельщиков - лучшее доказательство того, что мероприятие удалось.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Как часто современная девушка может почувствовать себя настоящей принцессой, а юноша - настоящим джентльменом? Согласитесь, что повод надеть ослепительный наряд случается редко, если вообще бывает, но силламяэские гимназисты точно знают, что красивое платье в пол, костюм, смокинг или фрак точно пригодятся - уже восемь лет подряд тут устраивают молодежный бал, на котором можно и нужно продемонстрировать свое очарование, грацию и умение двигаться под красивую музыку.