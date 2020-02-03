"HITO/Karjamaa" никак не подняться с последнего места в первой лиге

Во встрече с Тамсалу половина игры закончилась вничью - 43:43. Игра на равных продолжилась и после перерыва, причем в первые пять минут третьей четверти "HITO/Karjamaa" даже вел в счете с небольшим отрывом. Однако при счете 54:54 начался спад, когда хозяева за четыре с половиной минуты набрали только два очка и Тамсалу вырвался вперед - 63:56. Хотя в начале последней четверти разница в счете увеличилась уже до 12 очков, "HITO/Karjamaa" сумел все же сделать игру интересной: Эрик Рауд выполнил три трехочковых подряд и за 2,43 до конца игры соперники имели преимущество всего в одно очко. Однако эти очки были последними для "HITO/Karjamaa" в этой игре, и конечный счет составил 76:82.

Метко выполнивший в этой встрече семь трехочковых Эрик Рауд набрал в этой игре 29 очков, Марго Тали - 17 и Вейко Симм, взявший также 13 мячей под щитом, - 16 очков.

Как и в воскресенье, к пятничной игре хозяева сумели собрать только семь игроков. Соперник - одна из сильнейших команд первой лиги Виймси - быстро добился безопасного преимущества и без особых проблем удерживал его до конца игры. К половине игры гости вели в счете - 61:34 - и закончили игру со счетом 96:81. Вейко Симм принес команде 25 очков и взял 15 мячей под щитом, Эрик Рауд набрал 24 очка.

В 15 играх "HITO/Karjamaa" одержал только две победы и занимает в турнирной таблице последнее место. Из первой лиги, в которой 12 команд, выходят последняя и предпоследняя. Занимающий десятое место "Balteco" имеет четыре победы. Играть предстоит еще семь туров.

Во второй лиге выход в четвертьфинал обеспечил себе Алутагузеский баскетбольный клуб, в последнем туре победивший со счетом 79:60 баскетбольный клуб Тартуского университета. Оливер Виллерс принес Алутагузе 18 очков, а также сделал пять результативных передач. На счету Юлара Сала 16 очков, однако в этой игре он царил под щитом, взяв там целых 28 мячей