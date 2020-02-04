Вт, 4.02.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

В Кохтла-Ярве выставят на аукцион 25 квартир стоимостью от 50 до 2000 евро

Продать квартиру в доме на Вахтра, 10 пытались многократно, но ни одного желающего до сих пор не было.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На открытом аукционе по отчуждению квартирной собственности и нежилых помещений, который состоится 14 февраля в 10 часов, открывается возможность приобрести недвижимость в Ярвеской и Сомпаской частях Кохтла-Ярве. По минимальной цене 50 евро на этот раз предлагают четыре квартиры - одна в Ярвеской части и три в Сомпа.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елена Шаронберг сказала, что к аукциону подготовлено 25 квартир, что значительно меньше, чем было в октябре прошлого года. 

- Осенний аукцион прошел очень хорошо - 17 выставленных квартир нашли хозяев, - комментирует она. - Но это было обусловлено тем, что большинство жилья приобрели люди, которые в нем уже проживали. На этот раз такой большой активности не ждем, если продадим хотя бы три объекта, можно будет сказать, что старания не напрасны. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ