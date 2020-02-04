В Кохтла-Ярве выставят на аукцион 25 квартир стоимостью от 50 до 2000 евро

На открытом аукционе по отчуждению квартирной собственности и нежилых помещений, который состоится 14 февраля в 10 часов, открывается возможность приобрести недвижимость в Ярвеской и Сомпаской частях Кохтла-Ярве. По минимальной цене 50 евро на этот раз предлагают четыре квартиры - одна в Ярвеской части и три в Сомпа.
Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елена Шаронберг сказала, что к аукциону подготовлено 25 квартир, что значительно меньше, чем было в октябре прошлого года.