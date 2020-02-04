В Кохтла-Ярве выставят на аукцион 25 квартир стоимостью от 50 до 2000 евро

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Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елена Шаронберг сказала, что к аукциону подготовлено 25 квартир, что значительно меньше, чем было в октябре прошлого года.

- Осенний аукцион прошел очень хорошо - 17 выставленных квартир нашли хозяев, - комментирует она. - Но это было обусловлено тем, что большинство жилья приобрели люди, которые в нем уже проживали. На этот раз такой большой активности не ждем, если продадим хотя бы три объекта, можно будет сказать, что старания не напрасны.