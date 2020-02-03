Вт, 4.02.2020
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"10 олимпийских стартов": йыхвиский школьник установил рекорд

Савва Новиков.

ФОТО: EKJL

Ученик 7-го класса Йыхвиской основной школы Савва Новиков установил рекорд в беге на 60 метров с препятствиями в старшей возрастной группе в 49-м сезоне популярной молодежной легкоатлетической серии "10 олимпийских стартов".

Ученик тренера Ханно Колла пробежал 60 метров с препятствиями за 8,65 секунды, что обеспечило ему уверенное первое место среди 57 участников. 

Проводимая с 1971 года серия - это единственное в своем роде во всем мире пропагандирующее молодежный спорт соревнование, а также старейшая серия передач на эстонских телеэкранах.

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