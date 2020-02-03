"10 олимпийских стартов": йыхвиский школьник установил рекорд

Ученик тренера Ханно Колла пробежал 60 метров с препятствиями за 8,65 секунды, что обеспечило ему уверенное первое место среди 57 участников.

Проводимая с 1971 года серия - это единственное в своем роде во всем мире пропагандирующее молодежный спорт соревнование, а также старейшая серия передач на эстонских телеэкранах.