Ивика Майдре расскажет в городе сланца о Тартуском мире

Ивика Майдре, закончившая исторический факультет Тартуского университета в 1992 году в тот самый день, когда происходил обмен денег и люди впервые смогли потрогать новую эстонскую крону, мудро замечает, что заключение Тартуского мирного договора приходится на столь далекое от нас время, что свидетелей этого события уже нет в живых.

- Другое дело, что, так сказать, советские школьники не изучали его в школе - по крайней мере, таким образом, как мы рассматриваем его сегодня, - говорит Майдре. Историк обещает, что ее доклад будет не слишком академичным и сухим, и в нем прозвучат также анекдоты и народные предания, связанные с Тартуским миром.

Майдре делится с "Северным побережьем" двумя из них. На втором этаже здания нынешней Тартуской гимназии Яана Поска на улице Ванемуйзе расположен зал, где сто лет назад проходили мирные переговоры между Советской Россией и Эстонской Республикой. Зал сильно перестроен, однако большой круглый стол переговоров сохранился и входит в постоянную экспозицию городского музея. В честь столетней годовщины его перевезли недавно для временной экспозиции в здание школы.

Майдре рассказывает предание, что ко времени переговоров эстонская сторона для оказания психологического воздействия на оппонента подготовила инсценировку: под окнами зала переговоров маршировали постоянно "все новые и новые" эстонские воинские части, а чтобы их непременно было видно и слышно, в хвосте частей шагал играющий оркестр.

Военные же маршировали до железнодорожной станции, проезжали максимум один железнодорожный перегон, поворачивали обратно и... те же парни опять совершали свое дефиле. "Целью было произвести на представителей Советской России впечатление, будто у нас нет никакой срочности с заключением мирного договора", - посмеивается Майдре.

Вторым, так сказать, орудием воздействия на противника, был якобы подозрительный алкогольный коктейль типа "отвертки", которым щедро угощали оппонентов, а своих при этом предостерегали, чтобы они только пригубили его - и не больше. "Противную сторону напоили", - констатирует Майдре.

Дипломная работа Майдре на историческом факультете ТУ была посвящена переписи населения в царской России в 1897 году. Майдре утверждает, что эта, на первый взгляд, вялая тема противоречит ее собственному эмоциональному складу. "На основании результатов переписи населения я анализировала жизнь мигрантов, которые выехали из Эстонии - подобно Тоотсу из книги Оскара Лутса - в Россию, чтобы реализовать себя, то есть не только руководить поместьями. Дела у них там шли хорошо, ведь, очевидно, они были мотивированы", - говорит Майдре.