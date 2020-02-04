ВРЕМЯ: Зайцы уничтожают сады

Полчища зайцев совершают набеги на сады в вышеупомянутых районах, не боясь даже в дневное время показываться на городских улицах. Визиты этих на первый взгляд безобидных зверьков далеко не радуют садоводов. Почему-то именно с усилением морозов зайцы отыскивают сады и активно обгрызают кору, из-за чего деревья весной засыхают. ("Põhja Kodu", 29 января 1940 г.)

Президент признал заслуги трех идавирусцев

"Чувства очень непонятные", - признался Эдгар Миккор, когда услышал от "Северного побережья", что президент республики отметил его вклад в дело восстановления независимости Эстонии присуждением Ордена Государственного герба V степени.

- Жизнь была довольно-таки трудна, мне выпало "счастье" в течение 15 лет мириться с удобствами Сибири, - обосновал свое двоякое чувство живущий в Кохтла-Ярве борец за свободу, бывший лесной брат и заключенный.

- Да с таким прошлым политзаключенных было почти 65000, в моей истории нет ничего особенного, - стушевался Миккор, добавив, что все же часто вспоминает то время. - Разумеется, я счастлив, что теперь Эстония - независимое государство. Но поскольку сейчас именно социальная сторона настолько болезненна и десятки тысяч людей - безработные, то это удручает. Конечно, это временное явление - кризисы и раньше постигали человечество.

Президент Тоомас Хендрик Ильвес подписал вчера решение представить к государственным наградам накануне Дня независимости 97 человек, живущих как в Эстонии, так и за рубежом, в знак признания их заслуг перед эстонским государством.

Из идавирусцев награду получат также начальник Пунамяэского пограничного кордона капитан погранохраны Тармо Уусорг, которому президент вручит Крест Орла V степени, и ведущий прокурор Вируской окружной прокуратуры Дилайла Нахкур-Таммиксаар, чья работа поощряется Орденом Белой Звезды IV степени.