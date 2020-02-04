ИСТОРИЯ: Дорога к Тартускому миру началась с боя на Кельдримяги

Оригинал Тартуского мирного договора. ФОТО: Mаргус Ансу / SCANPIX

Вина "эпохи безмолвия"?

Как же так получилось? Имеющий отношение к армии автор находит, что причина может крыться в так называемой эпохе безмолвия, ведь многие входившие в состав полка воины позже стали "вапсами".

- Тогдашняя внутренняя политика привела к безвестности и об Освободительной войне сложилось впечатление, будто она происходила только на Южном фронте. Когда я взялся за рукопись, то наткнулся на множество исторических фактов, свидетельствующих о том, что первый период Освободительной войны, ее арьергардные бои происходили именно в северной Эстонии и в первую очередь - на Вируском фронте. Воинская часть, о которой идет речь, важна с точки зрения истории Эстонии прежде всего потому, что она первой вступила в схватку с внешним врагом.

По сути, в Эстонии в тот момент не имелось другого подразделения, кроме 4-го полка, за формирование которого вновь взялись 22 ноября 1918 года в Нарве (к формированию полка впервые приступили еще 19 декабря 1917 года. - Ред.). Полк месяц-полтора действовал на фронте в одиночку. Его главной задачей было замедлить продвижение врага. Командовал Вируским фронтом генерал Тыниссон, памятник которому стоит на центральной площади Йыхви, - говорит Кулдвере.

Из-за нехватки эстонских войск наняли даже еще находившиеся тогда в Эстонии немецкие подразделения, чтобы защитить совсем недавно обретенную независимость.

"Первым был бой на Кельдримяги"

- В учебнике истории говорится, будто первое сражение Освободительной войны имело место в Йоала. Это тотальная ложь. Освободительная война началась со сражения по ту сторону реки Нарва. И уже после него произошел бой в Йоала, - уточняет Кулдвере.

"С 26 ноября (1918) воины из эстонской воинской части постепенно приняли у немцев позиции на Кельдримяги. Защитников Кельдримяги атаковали 2800 красноармейцев, пришедших по Петербургскому шоссе.

Сражение, в котором возвышенность Кельдримяги фигурирует как место первого сражения Освободительной войны, развернулось вовсю утром 28 ноября после продолжительной артиллерийской подготовки врага. В 5.30 пушки Красной армии открыли яростный огонь по Нарве, целями являлись город Нарва, Ивангород, Кельдримяэское кладбище и Кельдримяги. Батареи вели огонь со стороны деревень Жоржино (Новая) и Заречье (в районе Ямбургской булыжной дороги). В результате артиллерийского огня в Ивангороде загорелось несколько домов, огонь был направлен в основном на город, ведь окопы на восточной окраине Ивангорода обстрелом не были затронуты.

В 6.30 на горизонте показалась вражеская пехота. Цепи солдат приближались к городу главным образом по Ямбургской булыжной дороге, идя по обе стороны от дороги. У железной дороги русские пехотные части появились на западной окраине рощи, расположенной примерено в 1200 метрах к востоку от Ивангорода, однако наступление пехоты было отбито к 8 часам пулеметно-артиллерийским огнем, а пополудни были отбиты все атаки большевиков на Кельдримяги. Тогда немецкие подразделения начали уходить из окопов на Кельдримяги. Эстонцам тоже дали распоряжение об отступлении. Немцы в 15.30 взорвали мосты через реку. Кельдримяги сыграла свою роль". (Источник: "Vikipeedia")

Поразительные люди

- Два первых месяца войны имели магическое значение, ведь армии толком не было - действия подразделений еще не были слаженными, - а внешний враг был велик. Но, несмотря на это, сумели противостоять, и в бою в Валкла 3 января 1919 года наступление Советской России было остановлено. Благодаря этому мы можем говорить сегодня о Куперьянове, мы пришли в конце концов к освобождению территории Эстонии и к Тартускому миру.

Может ли Кулдвере представить себя на месте воинов времен Освободительной войны? "Это были поразительные люди. Одно, что сыграло свою роль, - это юношеская отвага школьников, которые не умели бояться чего-либо. Другую часть составляли те, кто знал, что их ждет впереди, - они участвовали в Первой мировой войне. Свою роль сыграла также пропаганда, возникал также страх: сможем ли мы все же противостоять большой России? Однако история показала в тот момент, что смогли!"