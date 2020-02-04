ИСТОРИЯ: Дорога к Тартускому миру началась с боя на Кельдримяги

Непосредственно перед 100-й годовщиной Тартуского мирного договора "Северное побережье" разговаривало со служащим сейчас в Алутагузеской дружине командиром по обучению старшим фельдфебелем Аймаром Кулдвере, из-под пера которого вышла книга, рассказывающая об истории Вируского пехотного батальона. Автор подчеркивает, что без Вируского фронта в самом начале Освободительной войны до Тартуского мира, может быть, и не дошли бы.
Аймар Кулдвере, выпустивший в ноябре прошлого года в издательстве "SE&JS" книгу толщиной с кирпич "Viru jalaväepataljon. 4. Eesti Rahvaväe polgust 4. Üksik jalaväepataljonini" ("Вируский пехотный батальон. От 4-го полка Эстонской народной армии до 4-го отдельного пехотного батальона"), уверенно заявляет, что о сыгравшей в Освободительной войне столь важную роль воинской части до сих пор написано слишком мало и причины этого кроются в политике своего времени.
CV Аймар Кулдвере
- Родился 10 марта 1973 года в Пылтсамаа.
- В Силах обороны Эстонии служил с 1993 года; начинал в тогдашнем Вируском отдельном пехотном батальоне, где прослужил до 2016 года, пройдя путь от старшего группы до старшего унтер-офицера оперативно-учебной секции. Затем продолжил службу в 2016-2017 годах в Калевском пехотном батальоне в Палдиски. В 2017-2019 годах служил командиром группы стрелковых орудий в службе учебных полигонов командования армией. С 1 июня 2019 года занимает должность командира по обучению в Алутагузеской дружине "Кайтселийта", где обеспечивает организацию структуры и проведение обучения, а также руководство обучением во всей дружине.
- Образование: среднее специальное (боевая школа Сил обороны, которую он закончил в 1994 году). Прошел профессиональные курсы вплоть до курсов штабных унтер-офицеров.
- Звание: старший фельдфебель.
Забытый фронт
Кулдвере начал собирать материал для книги еще в 2005 году; одной из причин, по его словам, стало то, что снова начали ценить историю воинских частей. "Несколько воинских частей - Куперьяновский пехотный батальон, 1-й и 2-й полки - уже получили свою книгу, а материалы о Вируском пехотном батальоне хотя и были собраны до 1937 года, но до опубликования дело так и не дошло", - говорит Кулдвере.
- Никто до сих пор не написал достаточно подробно о 4-м полке Эстонской народной армии и о боях Освободительной войны, проходивших на территории нынешнего Ида-Вирумаа. Внимание уходило больше на Южный фронт, - находит автор.
Так он и поставил перед собой цель выполнить эту работу.
- Поскольку у меня нет исторической подготовки, то на обработку материала потребовалось много времени. Переписывал рукопись раза три-четыре и искал в ходе этого более хорошие решения. Чтобы повествование не оказалось слишком монотонным и было связано не только с военным делом, я расширил тематику. В результате в книге использовано также много жизненных историй и фотографий людей из этого региона; книга рассказывает историю служивших в одном подразделении воинов. Благодаря этому пробел был заполнен. Что мы до сих пор знали об Освободительной войне? Много говорилось о Куперьянове, действовавшем на Южном фронте, много говорим также о бронепоездах. В 2018 году по случаю 100-летия Эстонской Республики была выпущена также история Освободительной войны, в которой о Вируском фронте не сказано ни слова, - говорит Кулдвере.
Вина "эпохи безмолвия"?
Как же так получилось? Имеющий отношение к армии автор находит, что причина может крыться в так называемой эпохе безмолвия, ведь многие входившие в состав полка воины позже стали "вапсами".
- Тогдашняя внутренняя политика привела к безвестности и об Освободительной войне сложилось впечатление, будто она происходила только на Южном фронте. Когда я взялся за рукопись, то наткнулся на множество исторических фактов, свидетельствующих о том, что первый период Освободительной войны, ее арьергардные бои происходили именно в северной Эстонии и в первую очередь - на Вируском фронте. Воинская часть, о которой идет речь, важна с точки зрения истории Эстонии прежде всего потому, что она первой вступила в схватку с внешним врагом.
По сути, в Эстонии в тот момент не имелось другого подразделения, кроме 4-го полка, за формирование которого вновь взялись 22 ноября 1918 года в Нарве (к формированию полка впервые приступили еще 19 декабря 1917 года. - Ред.). Полк месяц-полтора действовал на фронте в одиночку. Его главной задачей было замедлить продвижение врага. Командовал Вируским фронтом генерал Тыниссон, памятник которому стоит на центральной площади Йыхви, - говорит Кулдвере.
Из-за нехватки эстонских войск наняли даже еще находившиеся тогда в Эстонии немецкие подразделения, чтобы защитить совсем недавно обретенную независимость.
"Первым был бой на Кельдримяги"
- В учебнике истории говорится, будто первое сражение Освободительной войны имело место в Йоала. Это тотальная ложь. Освободительная война началась со сражения по ту сторону реки Нарва. И уже после него произошел бой в Йоала, - уточняет Кулдвере.
"С 26 ноября (1918) воины из эстонской воинской части постепенно приняли у немцев позиции на Кельдримяги. Защитников Кельдримяги атаковали 2800 красноармейцев, пришедших по Петербургскому шоссе.
Сражение, в котором возвышенность Кельдримяги фигурирует как место первого сражения Освободительной войны, развернулось вовсю утром 28 ноября после продолжительной артиллерийской подготовки врага. В 5.30 пушки Красной армии открыли яростный огонь по Нарве, целями являлись город Нарва, Ивангород, Кельдримяэское кладбище и Кельдримяги. Батареи вели огонь со стороны деревень Жоржино (Новая) и Заречье (в районе Ямбургской булыжной дороги). В результате артиллерийского огня в Ивангороде загорелось несколько домов, огонь был направлен в основном на город, ведь окопы на восточной окраине Ивангорода обстрелом не были затронуты.
В 6.30 на горизонте показалась вражеская пехота. Цепи солдат приближались к городу главным образом по Ямбургской булыжной дороге, идя по обе стороны от дороги. У железной дороги русские пехотные части появились на западной окраине рощи, расположенной примерено в 1200 метрах к востоку от Ивангорода, однако наступление пехоты было отбито к 8 часам пулеметно-артиллерийским огнем, а пополудни были отбиты все атаки большевиков на Кельдримяги. Тогда немецкие подразделения начали уходить из окопов на Кельдримяги. Эстонцам тоже дали распоряжение об отступлении. Немцы в 15.30 взорвали мосты через реку. Кельдримяги сыграла свою роль". (Источник: "Vikipeedia")
Поразительные люди
- Два первых месяца войны имели магическое значение, ведь армии толком не было - действия подразделений еще не были слаженными, - а внешний враг был велик. Но, несмотря на это, сумели противостоять, и в бою в Валкла 3 января 1919 года наступление Советской России было остановлено. Благодаря этому мы можем говорить сегодня о Куперьянове, мы пришли в конце концов к освобождению территории Эстонии и к Тартускому миру.
Может ли Кулдвере представить себя на месте воинов времен Освободительной войны? "Это были поразительные люди. Одно, что сыграло свою роль, - это юношеская отвага школьников, которые не умели бояться чего-либо. Другую часть составляли те, кто знал, что их ждет впереди, - они участвовали в Первой мировой войне. Свою роль сыграла также пропаганда, возникал также страх: сможем ли мы все же противостоять большой России? Однако история показала в тот момент, что смогли!"
Что значит для Кулдвере Тартуский мир? "Тартуский мир имеет в истории Эстонии большое значение прежде всего потому, что он стал для Эстонской Республики свидетельством о рождении, в котором подтверждались границы и суверенитет нашего государства".