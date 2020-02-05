Молодой кохтла-ярвеский нападающий присоединился к "Narva Trans"

Президент клуба "Narva Trans" Николай Будаков отметил, что они вместе с воспитавшим футболиста ФК "Järve" станут заботиться о дальнейшем развитии Райво Саара, забившего в прошлом году в первой лиге 17 голов. Президент "Järve" Андрей Шкалета говорил недавно "Северному побережью", что считает необходимым переход лучшего нападающего своей команды на более высокий уровень. "Конечно, он пригодился бы и нам в команде первой лиги. Однако с точки зрения прогресса ему важно попасть в команду лиги мастеров, - сказал он, добавив в то же время, что это будет полезно только в случае, если он сможет там прорваться в основной состав. - Игра во второй лиге в составе молодежной команды "Trans" ничего ему не дала бы".

Первый гол за "Narva Trans" Райво Саар забил в первой же проверочной игре. Главный тренер "Narva Trans" Дженк Озджан отметил, что приход Райво Саара усилит команду. "Саар - очень молодой и талантливый игрок. Уверен, что очень скоро он попадет в национальную сборную. Он очень отзывчивый и умный игрок, может закрыть несколько позиций на поле и с каждым годом будет только прибавлять", - сказал он.

Ранее Райво Саар дважды выступал за молодежную сборную Эстонии U19.

Кроме Райво Саара договор с "Narva Trans" заключил центральный защитник из Ганы Офосу Аппиа. Сыгравший один раз против Аргентины и представлявший национальную сборную Ганы защитник играл в эстонской лиге мастеров в 2016-2017 годах за таллиннский "Infonet"; в первом сезоне его выбрали также лучшим защитником и любимцем болельщиков лиги мастеров. В прошлом году он выступал за команду Валмиера в латвийской лиге.