ВРЕМЯ: 20 лет мирному договору между Эстонией и РСФСР

Подписание произошло в 45 минут первого ночи. Глава нашей мирной делегации Я. Поска по этому случаю отметил: "Сегодняшний день - самый важный для Эстонии за последние 700 лет ее истории, так как сегодня Эстония впервые сама окончательно определяет будущее и судьбу своего народа".

Этот важный договор был заключен в Тарту благодаря предусмотрительности, сноровке и упорству наших государственных мужей, с которым они защищали насущные интересы народа.

В то время как дипломаты оформляли статьи мирного договора в Тарту, наши войска надежно стояли на своих линиях и придавали весомости каждому дипломатическому шагу, который был сделан нашими представителями в Тарту. ("Põhja Kodu", 2 февраля 1940 г.)

Ледяная глыба для ваяния рыбака ждет полного замерзания

Два дня на центральной площади Йыхви корпевший на корточках над ледяной глыбой Айвар Симсон был вынужден приостановить работу из-за водянистого содержимого заготовки.

- Два дня отсекал ненужную массу, однако приступить после этого к более детальной работе так и не смог, - отметил Симсон. По его словам, залитые поначалу в жестяную оболочку два кубометра воды изнутри полностью не замерзли, несмотря на продолжительные нешуточные морозы.

От ледяной скульптуры, впервые рождающейся в сердце уезда, не стоит ждать кристальной прозрачности и свойственного чистому материалу синеватого оттенка. "Для достижения такого результата лед пришлось бы заказать в Швеции, где его делают в промышленном холодильнике, - констатировал Симсон, по словам которого, воду, оставленную замерзать для будущей йыхвиской скульптуры, некоторое время назад взяли из пожарной бочки спасателей. - К сожалению, эта вода с желтоватым отливом".