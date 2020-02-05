В Кунингакюла начали строить площадку для спуска лодок на воду

В понедельник ТОО "Scandec Ehitus" приступило к подготовительным работам для строительства слипа в Кунингакюла.

- В понедельник выполнили замеры и отметили, а во вторник бульдозер уже был на месте, - сказал руководитель проекта, член Алутагузеского волостного управления Таави Вогт.

Речь идет об осуществляемом в рамках эстонско-российской программы трансграничного сотрудничества "Local Fire" начинании, в ходе которого построят слип, маленькую пристань и подъездную дорогу.

- И, что важно, сухой пожарный гидрант, где машины спасателей смогут брать воду для всего региона, - подчеркнул Вогт.

- Слип и причал очень важны для региона, - отметил проживающий в Кунингакюла Роман Шмелев. - Поблизости сейчас вообще нет места, где можно спустить лодку на воду. Наверняка этим слипом будут активно пользоваться. Движение активизируется, и, может, Департамент шоссейных дорог приведет тогда в порядок и дорогу.

При Иллукаской волости в Кунингакюла планировали приличный порт, сейчас рады, что будет построен по крайней мере его первый этап.

Предложения, поступившие на организованный волостным управлением в прошлом году тендер, оказались слишком высокими; после этого решили заменить часть стройматериалов и далее пошли уже с запрашиванием ценовых предложений.

В бюджете Алутагузеской волости на проект предусмотрено 156150 евро, из которых две трети придут в виде пособия по программе сотрудничества, а оставшаяся треть будет поделена между иллукаским фондом развития и волостным участием.

Срок выполнения работ - 31 мая.