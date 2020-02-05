Волостное управление Люганузе утвердило Ану Вау в должности директора кивиылиской школы

Собравшееся в среду утром Люганузеское волостное управление утвердило в должности директора Кивиылиской 1-й средней школы учителя эстонского языка и литературы Ану Вау. Вау начнет работу с понедельника.

По словам старейшины Люганузеской волости Виктора Рауама, для Вау это, несомненно, новая ситуация, несмотря на то, что она работает в школе много лет. "Правда, как Ану Вау, так и сами работники школы подтвердили, что новому директору предложат всемерную помощь и поддержку, и то же самое она получит и с нашей стороны", - сказал Рауам, который пообещал еще сегодня подписать документы, необходимые для того, чтобы директор смогла начать работу с понедельника.

После окончания переговоров, состоявшихся в прошлую пятницу, Вау сказала, что предъявленные ей условия приемлемы, и призналась, что в конце туннеля школьного конфликта наконец-то забрезжил свет.

Коллектив школы тоже подтвердил, что они отдают предпочтение Ану Вау, которая много лет наряду с Хейди Уусталу помогала сделать Кивиылискую 1-й среднюю школу такой, какая она есть сейчас.