Волостное управление Люганузе утвердило Ану Вау в должности директора кивиылиской школы
Люганузеское волостное управление утвердило на посту директора Кивиылиской 1-й средней школы Ану Вау, которая приступит к работе со следующего понедельника.
Собравшееся в среду утром Люганузеское волостное управление утвердило в должности директора Кивиылиской 1-й средней школы учителя эстонского языка и литературы Ану Вау. Вау начнет работу с понедельника.
По словам старейшины Люганузеской волости Виктора Рауама, для Вау это, несомненно, новая ситуация, несмотря на то, что она работает в школе много лет. "Правда, как Ану Вау, так и сами работники школы подтвердили, что новому директору предложат всемерную помощь и поддержку, и то же самое она получит и с нашей стороны", - сказал Рауам, который пообещал еще сегодня подписать документы, необходимые для того, чтобы директор смогла начать работу с понедельника.
После окончания переговоров, состоявшихся в прошлую пятницу, Вау сказала, что предъявленные ей условия приемлемы, и призналась, что в конце туннеля школьного конфликта наконец-то забрезжил свет.
Коллектив школы тоже подтвердил, что они отдают предпочтение Ану Вау, которая много лет наряду с Хейди Уусталу помогала сделать Кивиылискую 1-й среднюю школу такой, какая она есть сейчас.
Школьный кризис в Кивиыли начался 5 декабря, когда волостная управа уволила директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу. Несмотря на то, что община, ученики и учителя требовали восстановить директора в должности, волостная управа отказалась это делать и продолжила искать для школы нового директора. По результатам конкурса выбрали бывшего директора Мяэтагузеской основной школы и Йыхвиской гимназии Тармо Валгепеа, но из-за сильного противостояния со стороны общины и школы он сам отказался от должности. Поэтому волостное управление предложило стать директором занявшей на конкурсе второе место Ану Вау.