Время разумных перемен

Никто не знает все эти стороны лучше, чем жители Ида-Вирумаа и местные люди, связанные со сланцевой промышленностью: у них есть как знания, так и многолетний опыт. Мнения со стороны зачастую не очень адекватны, а мотивы, толкающие людей на выражение этих мнений, нередко сомнительны.

Эпоха сланцевой промышленности уходит

В Эстонии наука о сланцах в свое время была на мировом уровне, в области производства масел, энергетики и химии добились довольно хороших результатов. Я рад, что вложил около двадцати лет своей трудовой жизни в расширение и модернизацию этой отрасли промышленности, в том числе в строительство единственной в Эстонии новой сланцевой шахты и производство сланцевых химикатов, сравнимых по качеству с косметикой.

Это были интересные времена, и на сланцевых предприятиях Эстонии в этот период значительно пополнился запас знаний и навыков. Бесспорно, все связанное со сланцем мне важно и близко, так же как и старательные и умные люди, которые работают в этой сфере.

Времена меняются, меняются ситуации и контекст, но - нравится нам это или нет - в последнее десятилетие изменения проиcходят настолько быстро, что необходимость адаптации к ним может казаться пугающей и, безусловно, в какой-то степени неприятной. Но адаптироваться надо, и если хорошенько подумать, то ничего плохого и невозможного в этом нет, скорее, наоборот.

Эпоха сланцевой промышленности в истории Эстонии уходит, это неизбежно. Однако в этом нет ничего трагического, просто один важный период потихоньку подходит к концу, и нужно признать, что часть знаний (в том числе моих) и опыта в этой сфере - какими бы уникальными они ни казались нам самим - в таком виде больше никому не нужны. И в этом не виновато государство или правительство, или Европейский союз, вообще никто не виноват - просто времена меняются и нужны другие знания.

Подходящий момент упущен

С учетом происходящего в отрасли ископаемых видов топлива и энергетики и самого общего представления о будущем, инвестирование в сланцевую промышленность Эстонии сейчас - как мертвому припарка. Припарка может быть сколько угодно хорошей, просто время ставить ее прошло. Так, к моему большому огорчению, прошел и подходящий момент для строительства в Эстонии завода по рафинированию (в том числе предварительному рафинированию) сланцевого масла, и тем более поздно строить новый завод масел или шахту "Uus-Kiviõli".

Подходящий момент был десять лет назад - в 2009-2010 годах, когда как "VKG", так и "Eesti Energia" планировали построить завод по производству дизельного топлива из сланца. В таком случае инвестиция к данному моменту по большей части окупилась бы, и к 2030-2035 годам, когда переработка сланца в Эстонии прекратится, завод бы тоже всячески себя оправдал.