Время разумных перемен

Сланцевый край уже целый век обеспечивает зажиточность и самостоятельность как Эстонии, так и конкретно Ида-Вирумаа, в сланцевой промышленности бывали как хорошие, так и неважные времена, использование сланца имеет как позитивные, так и негативные стороны, но теперь его время подходит к концу.
Никто не знает все эти стороны лучше, чем жители Ида-Вирумаа и местные люди, связанные со сланцевой промышленностью: у них есть как знания, так и многолетний опыт. Мнения со стороны зачастую не очень адекватны, а мотивы, толкающие людей на выражение этих мнений, нередко сомнительны.
Эпоха сланцевой промышленности уходит
В Эстонии наука о сланцах в свое время была на мировом уровне, в области производства масел, энергетики и химии добились довольно хороших результатов. Я рад, что вложил около двадцати лет своей трудовой жизни в расширение и модернизацию этой отрасли промышленности, в том числе в строительство единственной в Эстонии новой сланцевой шахты и производство сланцевых химикатов, сравнимых по качеству с косметикой.
Это были интересные времена, и на сланцевых предприятиях Эстонии в этот период значительно пополнился запас знаний и навыков. Бесспорно, все связанное со сланцем мне важно и близко, так же как и старательные и умные люди, которые работают в этой сфере.
Времена меняются, меняются ситуации и контекст, но - нравится нам это или нет - в последнее десятилетие изменения проиcходят настолько быстро, что необходимость адаптации к ним может казаться пугающей и, безусловно, в какой-то степени неприятной. Но адаптироваться надо, и если хорошенько подумать, то ничего плохого и невозможного в этом нет, скорее, наоборот.
Эпоха сланцевой промышленности в истории Эстонии уходит, это неизбежно. Однако в этом нет ничего трагического, просто один важный период потихоньку подходит к концу, и нужно признать, что часть знаний (в том числе моих) и опыта в этой сфере - какими бы уникальными они ни казались нам самим - в таком виде больше никому не нужны. И в этом не виновато государство или правительство, или Европейский союз, вообще никто не виноват - просто времена меняются и нужны другие знания.
Подходящий момент упущен
С учетом происходящего в отрасли ископаемых видов топлива и энергетики и самого общего представления о будущем, инвестирование в сланцевую промышленность Эстонии сейчас - как мертвому припарка. Припарка может быть сколько угодно хорошей, просто время ставить ее прошло. Так, к моему большому огорчению, прошел и подходящий момент для строительства в Эстонии завода по рафинированию (в том числе предварительному рафинированию) сланцевого масла, и тем более поздно строить новый завод масел или шахту "Uus-Kiviõli".
Подходящий момент был десять лет назад - в 2009-2010 годах, когда как "VKG", так и "Eesti Energia" планировали построить завод по производству дизельного топлива из сланца. В таком случае инвестиция к данному моменту по большей части окупилась бы, и к 2030-2035 годам, когда переработка сланца в Эстонии прекратится, завод бы тоже всячески себя оправдал.
С учетом происходящего в отрасли ископаемых видов топлива и энергетики и самого общего представления о будущем, инвестирование в сланцевую промышленность Эстонии сейчас - как мертвому припарка.
Разумной идеей было бы в течение ближайших 10-12 лет выработать карьеры "Narva", "Sirgala" и "Põhja-Kiviõli", а также активные потребительские запасы шахт "Ojamaa" и "Estonia" - их как раз ровно столько, сколько нужно. К концу этого периода окупятся инвестиции в существующие заводы масел "Petroter" и "Enefit" и вдобавок заработают приличную прибыль.
Период достаточно длинный, чтобы успеть заняться переобучением всех связанных с промышленностью людей, созданием новых рабочих мест и уменьшением воздействия на окружающую среду, сопутствующего закрытию предприятий. Большинство занятых в сланцевой отрасли людей умны и трудолюбивы, они востребованы на любых других рабочих местах, и десятилетний срок предуведомления достаточен для каждого.
Финансирование со стороны государства, Европейского союза и предприятий в этот период тоже следует направить на благо людей и окружающей среды. Приведу только один пример использования этого финансирования: работникам, которым осталось меньше десяти лет до достижения пенсионного возраста, в случае прекращения работы можно выплачивать приличную "сланцевую пенсию". Тем, кто помоложе, это не требуется - нужно поддерживать переобучение. Это простые вещи, они применялись в монопромышленных регионах других стран, и подобных хороших методов немало.
Настало время разумных перемен: давайте проводим сланцевую эпоху на пенсию с благодарностью и уважением и дадим Ида-Вирумаа на будущее новые и еще более широкие возможности.
Яанус Пурга - бывший директор по развитию "Viru Keemia Grupp".