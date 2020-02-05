Чт, 6.02.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Самоуправления должны одинаково относиться ко всем нуждающимся в помощи - как к богатым, так и к бедным

Если человек нуждается в месте в попечительском доме, но места нет, то может ли самоуправление поставить человека в очередь? Госсудья Неле Паррест считает, что закон этого, скорее, не позволяет. Снимок носит иллюстративный характер и сделан в Ааском попечительском доме.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

"Местное самоуправление не может делать различий между нуждающимися в помощи на основании того, каково материальное положение человека и есть ли у него близкие", - подчеркнула госсудья Неле Паррест, разъясняя ида-вируским специалистам социальной сферы недавнее решение Госсуда, которое хоть и касается Нарвы, однако должно стать установкой для всех.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Госсуд вынес 9 декабря 2019 года решение, признавшее недействительными некоторые положения постановления, регулирующего оказание социальных услуг в городе Нарва. Решение Госсуда является также ориентиром как для других самоуправлений, так и для людей, разъясняя им, что они в случае беды могут требовать от волости или города.

Место жительства имеет значение

Госсуд привел в качестве важной установки то, что человек имеет право получать помощь от того местного самоуправления, где действительно проживает и жителем которого является также в соответствии с регистром народонаселения.

На человека возложена исходящая из закона обязанность гарантировать правильность своих данных о месте жительства, внесенных в регистр, а самоуправление обязано оказывать социальную услугу только тем зафиксированным в регистре жителям, которые действительно проживают на территории этого самоуправления.

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