Самоуправления должны одинаково относиться ко всем нуждающимся в помощи - как к богатым, так и к бедным

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Госсуд вынес 9 декабря 2019 года решение, признавшее недействительными некоторые положения постановления, регулирующего оказание социальных услуг в городе Нарва. Решение Госсуда является также ориентиром как для других самоуправлений, так и для людей, разъясняя им, что они в случае беды могут требовать от волости или города.

Место жительства имеет значение

Госсуд привел в качестве важной установки то, что человек имеет право получать помощь от того местного самоуправления, где действительно проживает и жителем которого является также в соответствии с регистром народонаселения.

На человека возложена исходящая из закона обязанность гарантировать правильность своих данных о месте жительства, внесенных в регистр, а самоуправление обязано оказывать социальную услугу только тем зафиксированным в регистре жителям, которые действительно проживают на территории этого самоуправления.