Самоуправления должны одинаково относиться ко всем нуждающимся в помощи - как к богатым, так и к бедным

"Местное самоуправление не может делать различий между нуждающимися в помощи на основании того, каково материальное положение человека и есть ли у него близкие", - подчеркнула госсудья Неле Паррест, разъясняя ида-вируским специалистам социальной сферы недавнее решение Госсуда, которое хоть и касается Нарвы, однако должно стать установкой для всех.
Госсуд вынес 9 декабря 2019 года решение, признавшее недействительными некоторые положения постановления, регулирующего оказание социальных услуг в городе Нарва. Решение Госсуда является также ориентиром как для других самоуправлений, так и для людей, разъясняя им, что они в случае беды могут требовать от волости или города.