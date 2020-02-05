Самую большую пользу из теплой зимы извлекают косули, зато лесным обитателям, впадающим обычно в спячку, она мешает, а тех, кто облачается в белые шубки, и вовсе губит.

- На моем веку такой зимы еще не бывало, - говорит увлеченный знаток леса и охотовед Вахур Сепп.

За всю нынешнюю зиму в родных местах Сеппа в Йыгевамаа снег лежал всего день, причем такой снег, что на нем и следы просматривались. Холода, который хотя бы раз проморозил землю, тоже не было.

Вахур Сепп. Матти Кямяря / Põhjarannik ВАХУР СЕПП: На моем веку такой зимы еще не бывало.

- Если в прежние годы по поведению лесных животных можно было что-то предсказывать, то теперь я от этого полностью отказался. Например, когда у нас снова заселили бобров, то я прикидывал: если бобры начали делать зимние запасы, значит, водоемы через пару недель покроются льдом. А сейчас бобры зимние запасы делают, а морозов нет.

"Суровая" зима для зайца-беляка

По словам Сеппа, теплая зима отражается на зверье по-разному. Те, что живут в Эстонии на северной границе своего ареала, чувствуют себя прекрасно, а для более северных животных она очень неблагоприятна.

- У нас живут два вида зайцев: беляк и русак. Для беляка никогда еще не было настолько плохой зимы, а русак чувствует себя превосходно. Для беляка, которого в стародавние времена называли еще снежным зайцем, белая шубка, безусловно, хорошая маскировка. Однако сейчас в ней слишком жарко, но в то же время, если весь день идет дождь и шубка промокает, в ней заяц может и замерзнуть. Другая и еще большая беда - то, что маскировочная окраска подводит зайца. Ведь все хотят его съесть и он слишком заметен. Сам я больше чем за сто метров вижу, где находится такой заяц. Рысь тоже его замечает, делает вид, будто проходит мимо, заяц подпускает ее на расстояние прыжка - и всё. Замечают его и крупные хищные птицы: неясыть, беркут, ястреб. Немногие из зайцев-беляков доживут до весны.

Заяц-беляк в бесснежном лесу хорошо заметен для врагов. ФОТО: Vikipeedia

Сепп говорит, что если бы выпало хоть немного снега, то это помогло бы зайцу, позволяя ему поспать или отдохнуть: враг не понимал бы, то ли это кучка снега, то ли заяц-беляк.

У питающихся мышами - обильный стол

Из-за цвета шкурки и отсутствия снега тяжело приходится также ласке и горностаю.

- Им нравится часть зимы проводить в хлопотах под снегом, - известно Вахуру Сеппу. - Они погружаются в рыхлый снег, проделывают там свои ходы для охоты на мышей. Сейчас, только высунув нос, они попадаются на глаза совам и крупным хищникам. Вот они и стараются сейчас не особо много передвигаться, а прятаться под кучами хвороста и в других укромных уголках.

Ласке хотелось бы охотиться на мышей безопасно под рыхлым снегом. ФОТО: Vikipeedia

К счастью, проблем с пропитанием у них сейчас нет, ведь в этом году очень много полевок и поймать их нетрудно: дождей было много, норы полны воды и мыши перебрались поближе к поверхности земли или и вовсе в слой опавшей листвы.

Корма хватает также куницам и лисам. Последних не видно днем на полях и вообще на открытых местах, поскольку у них достаточно пищи в лесу.

Зимняя спячка нарушена

- Медведю без разницы, что зима теплая: он впадает в спячку в зависимости от продолжительности дня, - говорит Сепп. - Однако сон у него менее глубокий, чем обычно. Когда снега много и зима холодная, то можно пройти в 10-20 метрах от берлоги и медведь не проснется. А сейчас он может проснуться и пуститься наутек, если уже в 50-100 метрах от его берлоги окажешься. Ему мешают и затяжные дожди, если свою берлогу он соорудил в таком месте, где под самым боком собираются лужи. Так что следов медведя нынешней зимой можно увидеть больше, чем обычно.

Сепп наблюдал за действиями таких спугнутых из берлоги медведей.

- Разбуженный медведь проходит около 2,5-3 километров, и траектория его пути подковообразная. Далеко он не уходит, а снова укладывается спать. Заново берлогу он уже не строит, а забирается под какую-нибудь густую елку и подгребает под себя ветки.

Следы барсука Сепп тоже кое-где замечал - это были в основном следы молодых животных.

- Барсучиха приносит потомство в декабре-апреле, и распадаются выводки обычно перед следующей спячкой. Детеныши вырастают, уходят из родительской норы в самостоятельную жизнь. Ищут место, где пытаются потом построить свои норы. Опыта у них мало, если год дождливый и нора оказалась в плохом месте, то она заводняется. Я изучал следы барсуков: молодежь из своих плохих нор возвращается в родительскую, где их любезно принимают, спят они там до весны и затем делают новую попытку самостоятельной жизни.

О ежах Сепп говорит, что те, которые выйдут сейчас из спячки, до весны не доживут.

- Если место, где спит еж, намокнет из-за сильных осадков, то еж проснется, а пойти продолжить спячку ему негде. Накопленный осенью подкожный жир закончится прежде, чем появится новый корм, ведь ежи - насекомоядные.

Лосям жарко, косулям праздник

Лось - северное животное, которому по душе холода и глубокий снег.

- У лося теплая шуба и трубчатая шерсть: он ложится на снег и снег под ним не тает, ведь лось не отдает тепло тела. Глубокий снег не очень мешает лосю с его длинными ногами. А при такой зиме, как сейчас, ему постоянно жарко. Весной у лосих родятся, вероятно, одиночные лосята, двойняшек будет мало. После холодной зимы двойни рождаются чаще, а сейчас лосихи чувствуют себя плохо и второй плод абсорбируется.

Зато у косуль, которые живут тут на северной окраине своего ареала, настоящий праздник.

- Косули снега не жаждут, ведь спать на нем не могут, а вынуждены докапываться до земли. Шерсть у них, правда, тоже трубчатая, но она короткая и не такая теплая. Если косуля ляжет на снег, то теплом тела начнет топить снег и может подхватить воспаление легких.

Сейчас косулям не приходится волноваться о местах для сна, да и корм есть повсюду.

- Весной у косуль будет много самок с двумя или тремя детенышами, - прогнозирует Сепп.

Хищникам прокормиться труднее

Волкам и рысям такая зима не по нраву, ведь им трудно поймать добычу.

- Если при суровой и многоснежной зиме косули слабеют и не в силах долго бежать, а снег с крепким настом особенно облегчает охоту на них, то сейчас косули небывало выносливые. Когда волки начинают охоту на косулю, то преследуют ее, пока она не устанет. Сейчас косуля не устает. Так что волкам приходится заниматься селекцией: охотиться на слабых или больных особей, то есть выполнять работу санитаров леса. Популяции косуль это на пользу.

Рысям тоже проще поймать ослабленную глубоким снегом косулю, но будучи охотниками, подкарауливающими добычу, рыси и сейчас без нее не остаются.

- Сейчас хорошо то, что если рысь поймает косулю, то ей будет что есть: мяса больше, жировой запас еще не растрачен. А тощая, костлявая косуля - не очень хорошая добыча.

Вахур Сепп говорит, что если добыча в лесу водится, то находчивый хищник придумает, как ее поймать.