Будущее кохтла-ярвеских городских линий прояснится в апреле

В понедельник представители Департамента шоссейных дорог, Кохтла-Ярвеского горуправления и Ида-Вирумааского центра общественного транспорта обсудили будущее кохтла-ярвеских городских линий.

Дело в том, что Кохтла-Ярве выразил желание превратить нынешние городские маршруты полностью или хотя бы частично в уездные.

Город ссылается на закон, согласно которому при различении волостных, городских и уездных линий принимают во внимание и другие показатели, характеризующие тот или иной маршрут, помимо того, что остановки городского маршрута находятся в основном на территории одного города.

Кохтла-Ярве считает, что при использовании предоставляемого законом дискреционного права следует учесть, что городские линии проходят по территории трех самоуправлений, причем объем перевозок за пределами территории города составляет около 56%. Кроме того, начальные или конечные остановки некоторых маршрутов находятся за пределами территории города.

Руководитель центра общественного транспорта Хейки Лутс сказал, что в контексте закона речь идет все же о городских маршрутах, поскольку 58% остановок на этих маршрутах находятся на административной территории города.

- Но мы проанализируем использование этих линий более подробно. В течение этой недели горуправление отправит нам и Департаменту шоссейных дорог более точные данные о пассажиропотоках, из которых мы надеемся узнать, в какой мере городскими линиями пользуются жители города, а в какой - жители уезда, - сказал Лутс.

Анализ должен показать и то, насколько активно пользуются отдельными городскими маршрутами жители Йыхвиской и Тойлаской волостей и должны ли эти волости тоже в какой-то мере участвовать в финансировании городских линий.

После первичного анализа состоится новая встреча, этот вопрос обязательно обсудят и на общем собрании центра общественного транспорта в конце месяца.

- Отдельно обсудим, продолжит ли город организовывать работу линий сам или передаст ее центру общественного транспорта в случае, если кохтла-ярвеские линии останутся городскими, - отметил Лутс.

Ясность должна наступить не позднее апреля, поскольку действие тендерного договора перевозки пассажиров в Кохтла-Ярве заканчивается в августе следующего года и потому к подготовке нового тендера нужно приступить уже весной. Подготовку к новому тендеру на уездные линии летом должен начать и центр общественного транспорта.