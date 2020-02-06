ОДИН ВОПРОС: Почему в Йыхви затягивается конкурс на должность внутреннего контролера?

Йыхвиский волостной старейшина Макс Каур еще в октябре прошлого года предложил волостному управлению объявить конкурс для поиска внутреннего контролера. Такая должность в структуре волостного управления, правда, имеется, однако волостное управление до сих пор не посчитало нужным ее заполнить. Осенью прошлого года конкурс объявили, но он до сих пор не закончился.