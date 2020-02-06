ОДИН ВОПРОС: Почему в Йыхви затягивается конкурс на должность внутреннего контролера?

Йыхвиский волостной старейшина Макс Каур еще в октябре прошлого года предложил волостному управлению объявить конкурс для поиска внутреннего контролера. Такая должность в структуре волостного управления, правда, имеется, однако волостное управление до сих пор не посчитало нужным ее заполнить. Осенью прошлого года конкурс объявили, но он до сих пор не закончился.
Йыхвиский волостной старейшина МАКС КАУР:
- В конкурсе участвовали шесть кандидатов, из которых на проводимый в феврале тур собеседований пригласили четверых.
Конкурс потребовал времени, ведь речь идет о важной должности в системе самоуправления и спешить в данном контексте неуместно. Требования и ожидания к человеку, который будет работать на этой должности, высокие.