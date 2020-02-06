Макет старой Нарвы возродится в марте

Ставший хозяином картонного города Нарвский музей на правах арендатора принял помещение на ул. А.-А. Тийманна, 1с, где макет будет размещаться в дальнейшем. По указанному адресу находится трехэтажный офисный центр, а раньше это был административный корпус Нарвского мебельного комбината. Отданное под макет помещение в давние годы занимал зал для показа новых образцов мебели, по соседству с ним - место для собраний.

Зал имеет площадь приблизительно 450 квадратных метров. Автор макета Федор Шанцын заверил корреспондента "Северного побережья", что этого ему точно хватит.

- Здесь дается хорошая возможность и лекции читать, - указал Шанцын на ту часть зала, в которой сохранены удобные кресла для публики и небольшая сцена.

Переживший в ноябре 2019 года сокращение из Нарвского департамента архитектуры и городского планирования Шанцын покинул предоставлявшиеся ему городом помещения бывшего детского сада и пока мастерит у себя дома. В бывшем детском саду остается уже созданный макет, упакованный по коробкам.

Нарвское горсобрание своим решением от 19 декабря 2019 года разрешило передать макет Нарвскому музею.

Руководитель музея Иво Пости высказал надежду, что уже к середине февраля коробки с макетом начнут перевозить в новый зал. "Будем здесь все комплектовать вместе с Федором Шанцыным и помощниками из музея".

- Когда-то во второй половине марта хотелось бы открыть первый этап экспозиции, то есть макет в уже сделанном объеме. А вот большую экспозицию - с виртуальной реальностью, кинофильмом и так далее - мы хотим сделать к середине июня.

Вопрос о стоимости билета на посещение макета остается, по словам Пости, пока открытым.

- Мы узнаем это в начале марта, когда посмотрим, каким окажется бюджет этой экспозиции и сколько денег нам надо получать обратно. А когда в июне откроем большую экспозицию целиком, тогда посчитаем еще раз, - сказал он.

Федора Шанцына принимают в Нарвский музей на штатную должность фондового техника-мастера. Соответствующий трудовой договор будет заключен со дня на день. Как пояснил руководитель Иво Пости, в обязанность нового работника будет входить работа не только с этим макетом, но и с другими музейными ценностями. "Таких бумажных вещей, которые он может консервировать или реставрировать, у нас в фонде много, так что работа есть".

Собственник офисного центра по ул. А.-А. Тийманна, 1с, известный предприниматель и почетный гражданин Нарвы Александр Брокк подтвердил "Северному побережью", что отдает музею просторный зал и прилегающие к нему помещения, как и обещал ранее, с нулевой арендной ставкой, то есть бесплатно. На бюджет музея лягут лишь коммунальные платежи.

Брокк также рассказал, что вложил в ремонт этих помещений порядка 24 тысяч евро.