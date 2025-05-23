Школьник в Нарве попал под машину

Посреди дня пятницы в районе Старого города Нарвы случилось ДТП с участием ребенка.
В пятницу, 23 мая, в 14.40 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Мооналао в Нарве произошло дорожно-транспортное происшествие: ребенок попал под машину. Как установила полиция, 10-летний мальчик получил удар от проезжавшего по улице автомобиля.
Дело было неподалеку от Нарвской Ваналиннаской основной школы, на место происшествия прибыли как полиция, так и медики.
Ближе к концу дня из полиции "Северному побережью" сообщили, что точные обстоятельства этого происшествия еще выясняются. По предварительным данным, ребенок получил повреждения, не представляющие угрозы для жизни.