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Пт, 23.05.2025
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Школьник в Нарве попал под машину

Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.

Посреди дня пятницы в районе Старого города Нарвы случилось ДТП с участием ребенка.​

В пятницу, 23 мая, в 14.40 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Мооналао в Нарве произошло дорожно-транспортное происшествие: ребенок попал под машину. Как установила полиция, 10-летний мальчик получил удар от проезжавшего по улице автомобиля.

Дело было неподалеку от Нарвской Ваналиннаской основной школы, на место происшествия прибыли как полиция, так и медики.

Ближе к концу дня из полиции "Северному побережью" сообщили, что точные обстоятельства этого происшествия еще выясняются. По предварительным данным, ребенок получил повреждения, не представляющие угрозы для жизни.

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Нарва
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