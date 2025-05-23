Школьник в Нарве попал под машину

В пятницу, 23 мая, в 14.40 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Мооналао в Нарве произошло дорожно-транспортное происшествие: ребенок попал под машину. Как установила полиция, 10-летний мальчик получил удар от проезжавшего по улице автомобиля.

Дело было неподалеку от Нарвской Ваналиннаской основной школы, на место происшествия прибыли как полиция, так и медики.