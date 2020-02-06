На политическую ангажированность городской газеты пожаловались в Таллинн

Газета "Narva Linnaleht" была учреждена в октябре 2018 года с подачи правящей в горсобрании фракции "Kodulinn Narva", что сопровождалось тогда и поныне политическими спорами. В 2019 и 2020 годах размер бюджетной дотации газете составлял по 145 тысяч евро, плюс ей доплачивают подразделения горуправы и муниципальные предприятия за публикацию своих материалов.

Направленное 3 февраля в комиссию по надзору за финансированием партий письмо подписала депутат Нарвского горсобрания и Рийгикогу Катри Райк - от имени всей оппозиционной фракции "Наша Нарва", а также депутаты Сергей Горлач и Тармо Таммисте. Примечательно, что ныне протестно настроенный Таммисте сам был до прошлой весны мэром Нарвы, и в этом качестве он участвовал в учреждении городской газеты и формировании ее органов управления.

"Мы считаем необходимым проверить, целесообразно ли использованы средства местного самоуправления как таковые. Также необходимо оценить, информируются ли местные жители с помощью газеты или под прикрытием информации имеется в непропорциональном объеме журналистский материал с политическим уклоном", - сказано в обращении нарвской оппозиции в комиссию по надзору за финансированием партий.

Оппозиционеры предложили комиссии свой вывод, что "Narva Linnaleht" "не отвечает требованиям Закона об организации местного самоуправления, согласно которым местное самоуправление может создавать учреждения, в том числе целевые учреждения, для выполнения публичных задач".

Председатель комиссии по надзору за финансированием партий Лийза Овийр пока не опубликовала решение о начале производства по полученному обращению. Катри Райк сказала "Северному побережью", что комиссия задала дополнительные вопросы - "Но это нормально", - отметила Райк.