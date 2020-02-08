Полиция требует ограничить торговлю спиртным в йыхвиских барах

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Впервые с тревожным письмом относительно "Jõhvi Keldеr" Йыхвиское отделение полиции обратилось к властям волости еще осенью прошлого года, предложив взвесить возможность введения ограничений на продажу спиртного. Волостное управление конкретных шагов все же не предприняло, однако чиновник по охране правопорядка Маргус Пийрсон провел беседу с владельцем бара "Jõhvi Kelder", и она во дворе своего заведения установила лучшее освещение и видеокамеру.