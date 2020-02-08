Сб, 8.02.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Полиция требует ограничить торговлю спиртным в йыхвиских барах

В этом дворе в центре Йыхви, где расположен бар "Jõhvi Kelder", по ночам происходит больше всего нарушений порядка, в том числе драк. Ситуацию не разрешила также установка дополнительного освещения и камеры.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиская полиция обеспокоена ростом числа драк и прочих нарушений порядка в йыхвиских увеселительных заведениях и в их окрестностях и ходатайствует о том, чтобы самоуправление ограничило продажу алкоголя в барах или сократило часы их работы.

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Впервые с тревожным письмом относительно "Jõhvi Keldеr" Йыхвиское отделение полиции обратилось к властям волости еще осенью прошлого года, предложив взвесить возможность введения ограничений на продажу спиртного. Волостное управление конкретных шагов все же не предприняло, однако чиновник по охране правопорядка Маргус Пийрсон провел беседу с владельцем бара "Jõhvi Kelder", и она во дворе своего заведения установила лучшее освещение и видеокамеру.

- Но, похоже, толку от этого нет, если люди перепили, - констатирует он теперь. 

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