Сб, 8.02.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

План строительства велопешеходной дороги между Йыхви и Тойла трогается с места

В Йыхви планируемая велопешеходная дорога встретится с существующей велопешеходной дорогой на Нарвском шоссе, которая на данный момент выстроена от центра города до перекрестка шоссе Йыхви - Васкнарва.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Тойлаская волость потратит т.н. политические крышевые деньги на проектирование велопешеходной дороги и пригласила за компанию Йыхви. В таком случае к моменту открытия новых денежных кранов Европейского союза предварительная работа будет сделана.

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Йыхви и Тойла в прошлом году направили министру государственного управления несколько писем, ходатайствуя об ускорении строительства велопешеходной дороги между двумя самоуправлениями, поскольку планируемое много лет строительство до сих пор упиралось в деньги.

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