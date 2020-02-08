План строительства велопешеходной дороги между Йыхви и Тойла трогается с места

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Йыхви и Тойла в прошлом году направили министру государственного управления несколько писем, ходатайствуя об ускорении строительства велопешеходной дороги между двумя самоуправлениями, поскольку планируемое много лет строительство до сих пор упиралось в деньги.