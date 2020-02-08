План строительства велопешеходной дороги между Йыхви и Тойла трогается с места

Тойлаская волость потратит т.н. политические крышевые деньги на проектирование велопешеходной дороги и пригласила за компанию Йыхви. В таком случае к моменту открытия новых денежных кранов Европейского союза предварительная работа будет сделана.
Йыхви и Тойла в прошлом году направили министру государственного управления несколько писем, ходатайствуя об ускорении строительства велопешеходной дороги между двумя самоуправлениями, поскольку планируемое много лет строительство до сих пор упиралось в деньги.